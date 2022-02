Her mener politiet det latviske nettverket hvitvasker Schibsted-penger

Spøkelsesfirmaer ble brukt til å hvitvaske avisbud-penger. Schibsted nekter å svare på om de vet hvem som leverte avisene svart.

Her hvitvasker det latviske nettverket penger som kommer fra skatteunndragelse, ifølge Økokrim. Bildet ble brukt som bevis under rettssaken i Hordaland tingrett sist måned. Det latviske nettverket har til sammen tatt ut kontanter for nærmere elleve millioner kroner.

Bildet viser en mann som tar ut tusenvis av kroner fra en minibank i Oasen senter i Fyllingsdalen i Bergen. Han tar ut det som er maksimalt lov: 9.900 kroner.

Mannen, som i dag er 30 år, bor i Latvia, men har akkurat etablert et transportfirma i Nesttun i Fana. Et enkeltpersonforetak.

Hvorfor tar han ut så mange penger kontant? Og hvor stammet de fra?

– Pengene stammer fra en leveringsavtale med Schibsted Distribusjon, og han tar ut kontanter for å unndra skatter og avgifter, sier statsadvokat ved Økokrim, Jens Bachke, til Aftenposten.

Sist måned møtte et latvisk ektepar i midten av 40-årene i retten. De står tiltalt for å ha unndratt fem millioner kroner i skatter og avgifter i tidsperioden 2012 til 2018.

Mens kvinnen nekter for all straffskyld, så har mannen erkjent forholdene.

Avisbud-kriminalitet

De to latviske statsborgerne skal ha unndratt skatt og merverdiavgift for hele fem millioner kroner, mens de leverte aviser som Bergens Tidende og Aftenposten.

Oppdragsgiver var Schibsted Distribusjon Vest, og selskapet fungerte som underleverandør i Bergens-området fra 2010 til 2018.

Aftenposten er for øvrig eid av det samme selskapet som eier Schibsted Distribusjon: det nordiske mediekonsernet Schibsted.

Økokrim har etterforsket saken siden 2018.

Spøkelsesfirmaer

Skatte- og avgiftsunndragelsen skal blant annet ha blitt gjennomført ved hjelp av fiktiv fakturering, ifølge Økokrim.

Schibsted hadde kontrakt med et enkeltmannsforetak. Denne underleverandøren hadde igjen åtte underleverandører, alle var såkalte «spøkelsesfirmaer», enkeltmannsforetak Økokrim mener kun eksisterte på papiret.

Disse åtte spøkelsesfirmaene skal ha levert fiktive fakturaer til Schibsteds underleverandør.

– Man overførte penger fra underleverandøren til enkeltpersonforetakene, som man deretter tømte for kontanter. Det betales i praksis ingen skatter og avgifter, og enkeltpersonforetakene slås konkurs etter ett års tid, uten at det har vært betalt skatt og merverdiavgift i foretakets første leveår, sier Bachke.

Han forteller at personene som i navn drev enkeltpersonforetakene, ikke bodde i Norge.

– Fakturaene fra disse foretakene var fiktive fordi de kom fra firmaer som ikke utførte avisleveringen og som ikke leverte den faktiske tjenesten, sier Bachke.

Schibsted-underleverandøren unndro skatt ved å kreve fradrag for de fiktive fakturabetalingene til spøkelsesfirmaene. Det hadde de ikke lov til, mener statsadvokaten.

På samme måte fikk de også fradrag for merverdiavgiften, som de ikke skulle hatt.

Han sier at flere av personene som sto bak spøkelsesfirmaene trolig ikke visste hva de var med på. Og at flere av dem var latviere som ble invitert til Norge for å skrive under på papirer, før de ble sendt tilbake til Latvia etter å ha gitt fra seg enkeltpersonforetakets kontotilgang og kort.

– Noen har forklart at de trodde at de skulle få jobb i Norge, og så trodde de at de skrev under på noe annet, sier Bachke. Han opplyser at det i dag ikke er mistanke rettet mot flere enn det tiltalte ekteparet.

Selskapet jobber for Schibsted.

Hvem leverte avisene?

– Det er på det rene at personene som sto bak firmaene, ikke leverte aviser. De oppholdt seg i Latvia, sier Bachke.

– Så hvem var det som leverte avisene i Bergens-området?

– Det er et godt spørsmål. Men det er rimelig å anta at de som leverte avisene, jobbet svart, sier statsadvokaten.

Det bekrefter den 45 år gamle latvierens forsvarer, Bertil Christian Hast Rønnestad, som sier at hans klient ikke har hatt fullstendig oversikt over hvilke personer som leverte aviser.

– Min klient erkjenner forholdene som han er tiltalt for. Han har ønsket å få en avslutning på saken og har strukket seg svært langt for å unngå utsettelser, sier Rønnestad.

Kvinnens forsvarer, Jørgen Riple, sier at kvinnen ikke hadde tilgang til kontoen til selskapet, og at det var mannen som hadde den reelle oversikten.

– Hun nekter for all straffskyld, sier Riple.

Det er ventet dom i saken i løpet av de kommende to ukene.

Sjekket ikke lønns- og arbeidsvilkår

Etter det Aftenpostens får opplyst, jobbet enkeltmannsforetaket som underleverandør for Schibsted Distribusjon Vest i perioden 2010–2018.

Representanter for Schibsted Distribusjon vitnet under rettssaken, og de forklarte at de ikke hadde gjort noe for å sjekke lønns- og arbeidsvilkår i løpet av de åtte årene firmaet fungerte som underleverandør.

Schibsted Distribusjon sjekket heller ikke om firmaet betalte skatt og merverdiavgifter under tidsperioden. De var også kjent med at personene som leverte avisene, var noen andre enn dem de hadde kontrakt med.

«Når det gjelder hvem som leverer avisen, så er det helt vanlig praksis at en leverandør har behov for reservemannskap eller en underleverandør i en avtalt periode. Det er ikke krav om at vi har opplysninger om dette til enhver tid, så lenge jobben utføres slik den er tenkt å gjøre», skriver direktør for Schibsted Distribusjon Vest, Trond Håkon Norheim, til Aftenposten.

Enkeltmannsforetaket som Schibsted hadde skrevet kontrakt med, sto bare oppført med én ansatt. Hun bor i Latvia og er identisk med kvinnen som nå er tiltalt for skattejuks.

Det er ikke den eneste saken som involverer en underleverandør av Schibsted Distribusjon Vest.

I 2017 pågrep politiet 11 personer i et avisbudnettverk, siktet for forskjellige bedragerier for millioner av kroner. Saken ble da omtalt av blant annet Bergens Tidende.

Deler av denne saken skal også opp for retten i løpet av februar. Der er også fire personer siktet for skattejuks, heleri og hvitvasking gjennom «en organisert kriminelle gruppe».

«Schibsted Distribusjon, avdeling Vest, har i etterkant av aksjonen som politiet utførte i desember 2017, innført en rekke nye rutiner vedrørende oppfølging av våre distributører, hvor vi blant annet har etablert et helt nytt rammeverk for leverandøroppfølging for å sikre at denne typen situasjoner ikke oppstår igjen», skriver direktør Trond Håkon Norheim.

Vil ikke kommentere

– Hvor lenge og hvor mange aviser leverte de ovennevnte enkeltpersonforetakene for dere, og hvem leverte avisene?

«Vi ønsker ikke gå inn på konkrete detaljer knyttet til disse enkeltpersonforetakene så lenge sakene går for retten, men kan på et generelt grunnlag si at antallet aviser distributørene våre leverer ut daglig, varierer fra rute til rute og dag til dag, knyttet opp til behov», svarer Norheim fra Schibsted distribusjon.

– Hvorfor ble det ikke oppdaget at de som leverte avisene, jobbet svart?

«Vi ønsker ikke gå inn på konkrete detaljer knyttet til disse enkeltpersonforetakene så lenge sakene går for retten, men kan på et generelt grunnlag si at vi forventer at distributørene vi benytter utfører avtalen vår i overensstemmelse med offentligrettslige krav».

Forholdet ble avdekket av Skatt Vest, som anmeldte saken til Vest politidistrikt i mars 2018. Økokrim overtok saken høsten 2018, som ledd i bistanden til politidistriktet. Etter en lengre etterforskning med mange avhør i utlandet ble tiltalen tatt ut.