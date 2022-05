Ektepar savnet etter boligbrann i Mysen

Et eldre ektepar er savnet etter en boligbrann på Hærland utenfor Mysen onsdag. Boligen har brent ned til grunnen.

Nødetatene rykket onsdag ut til en enebolig i Mysen som sto i full fyr. To personer er ikke gjort rede for.

To personer er ikke gjort rede for etter brannen i en enebolig utenfor Mysen.

Et eldre ektepar er savnet etter boligbrannen utenfor Mysen onsdag.

NTB

To personer som er registrert på adressen, er ikke gjort rede for og fryktes omkommet. Ifølge VG bekrefter politiet at det er snakk om et eldre ektepar.

– Vi har ikke kommet i kontakt med disse to og kan ikke gjøre rede for hvor de er, sier operasjonsleder Jan André Delbeck i Øst politidistrikt til Smaalenenes Avis.

Politiet melder at pårørende er varslet, og kriseteam fra kommunen er på vei til stedet for å hjelpe dem som trenger det.

Eneboligen har brent ned til grunnen. Det vil ikke være mulig med åstedsundersøkelse før branntomten er nedkjølt. Til VG sier Delbeck at de skal etablere vakthold fram til kriminalteknikerne kan gå inn i brannruinene. Det skjer tidligst torsdag morgen, sier operasjonslederen.

Ifølge Øst 110-sentral brant det også i en del vegetasjon rundt boligen. Brannvesenet kommer til å jobbe her utover kvelden med etterslukking. Politiet fikk melding om brannen i eneboligen klokken 12.34.