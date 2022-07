Tre menn siktet for dødelig vold etter knivstikking i Skien

Tre menn er pågrepet og siktet for grov kroppsskade med døden til følge etter at en mann i 20-årene døde etter at han ble knivstukket i Skien sentrum lørdag.

En mann i 20-årene døde på sykehus etter å ha blitt stukket med kniv i Skien sentrum lørdag formiddag.

Publisert Publisert I går 21:14

Politiet fikk klokken 12.45 melding om at en mann var funnet knivstukket ved Ibsenhuset i Skien sentrum. Mannen ble deretter fraktet til sykehus, hvor han senere døde av skadene.

– Tre menn er nå pågrepet og siktet for grov kroppsskade med døden til følge, opplyser Linda Leland, fungerende leder for etterforskningsseksjonen ved Grenland politistasjon.

Politiet ønsker foreløpig ikke å si noe om hvorvidt det er en relasjon mellom de siktede og avdøde, en mann i 20-årene. Foranledningen for knivstikkingen er fortsatt ukjent.

To mulige åsteder

– Vi har kriminalteknikere på stedet og vil også foreta rundspørring og avhøre vitner i området for å forsøke å klarlegge hva som har skjedd i forkant, sier Leland.

Politiet er usikre på hvor knivstikkingen fant sted, men jobber ut ifra to mulige åsted. Enten i en leilighet i nærheten, eller utendørs.

– Vi har sjekket overvåkingskameraene, og fornærmede kom løpende fra området, faller om og havner i parken. Vi har nå to mulige åsteder, leiligheten og parken, opplyser innsatsleder Sondre Dahl til Telemarksavisa.

Mannen som ble knivstukket lørdag døde av skadene.

– Relatert til et bestemt miljø

Til TV 2 sier Leland at hun ikke tror mannen var et tilfeldig offer.

– Det virker som om hendelsen er relatert til et bestemt miljø, uten at de vil gå noe nærmere inn på det, sier hun.

Politiet ber samtidig personer med informasjon om hendelsen om å ta kontakt med politiet. Avhør av de siktede vil bli forsøkt gjennomført i løpet av søndag, heter det i pressemeldingen.

Ikke sammenheng med annen voldshendelse

Ingen av de siktede har foreløpig fått oppnevnt forsvarer, og det er derfor uklart hvordan de stiller seg til siktelsene, skriver Dagbladet.

Politiet understreker at hendelsen ikke har noe å gjøre med en annen voldshendelse i Skien lørdag, hvor en person ble slått i hodet med en hammer og kjørt til sykehus med lettere skader.