Den kjente Lærdalselva er friskmeldt for lakseparasitten Gyrodactylus salaris etter bruk av en ny behandlingsmetode.

– Dette er en gledens dag. Nå kan laksefiskere i inn- og utland glede seg over gode fiskeopplevelser i Lærdalselva, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H), som mandag var med på en markering ved Norsk villakssenter i Lærdal.

Lakseparasitten ble først oppdaget i Lærdalselva i Sogn og Fjordane i 1996, og har vært gjennom flere behandlinger for å avgrense smitten. Parasitten kan utrydde hele bestander av villaks i smittede elver.

Ny metode

Dette er første gang en elv er friskmeldt etter å ha blitt behandlet med aluminiumsmetoden i kombinasjon med små mengder rotenon, melder Mattilsynet.

– Bekjempelsen av gyro i Lærdalsvassdraget har bidratt til viktig utviklingsarbeid. Det er viktig med alternative strategier for å utrydde parasitten, og denne metoden gjør det mulig å utrydde gyro uten samtidig å ta livet av fisken, sier Helgesen til NTB.

De siste fem årene har Veterinærinstituttet på oppdrag fra Mattilsynet gjennomført et friskmeldingsprogram i vassdraget for å dokumentere at behandlingene med aluminium har utryddet parasitten fra lakseelven. Det er undersøkt i alt 2.155 lakseunger fordelt på 23 stasjoner.

– Nøye tilmålt aluminiumkonsentrasjon fjerner parasitten. Å overføre dette fra laboratorietesting til et laksevassdrag har vært en stor utfordring, men friskmeldingen av Lærdalselva viser at vi har klart å få til dette, sier seniorforsker Atle Hindar i NIVA.

Konge og kjendiser

Lærdalselva er omtalt som «dronningen av lakseelver». Kong Harald har vært fast fiskegjest i Lærdal, og kjendiser fra inn- og utland har vært å se langs elvebredden.

– Villaksen er viktig for Norge, ikke minst er den viktig som næringsgrunnlag i distriktene. Det er mange som kommer til Norge for å fiske villaks. Turismen rundt det er verdt 1 milliard kroner i året, sier statsråd Helgesen.

Gyrosmitten førte til at Lærdalselva i årevis var stengt for laksefiskerne, men den har vært åpnet for fiske siden 2011, men med sterke begrensninger. Etter at elven nå er blitt friskmeldt, blir det fra 2018 normalt fiske igjen.

Organisasjonen Norske Lakseelver gleder seg også over at elven nå er frisk, men skriver på sinnettside at laksestammen i Lærdalselva fortsatt er sårbar. Både kraftverk i elven og oppdrett i fjorden gjør livet for lærdalslaksen vanskelig, påpeker organisasjonen. Nylig drepte et dropp i vannføringen masse småfisk som holdt til i såkalte kiler i elven.