Foreløpig ligger fregatten i ro utenfor Stureterminalen, men Torill Herland fra Forsvaret er bekymret for at fartøyet kan synke før hevingen starter.

Etter å ha ligget sikret flere dager i fjæresteinene ved Stureterminalen, røk sikringen til fregattskipet «Helge Ingstad», og skipet sank lenger ned mot havbunnen.

Siden da har Forsvaret jobbet iherdig med å sikre skipet, for å forhindre at fregatten synker ytterligere.

På torsdag måtte forsvaret avbryte arbeidet på grunn av uvær.

Nå har sikringsarbeidet startet igjen, og fregatten ligger foreløpig rolig. Ifølge Forsvaret er det like vel fare for at skipet kan synke ytterligere.

– Det er to lektere på vei sørfra. De skal komme frem i løpet av helgen. Frem til da vil vi arbeide med å sikre fartøyet ytterligere, sier Torill Herland, kommunikasjonssjef i Forsvaret.

Det er BOA Management som har fått i oppdrag å heve fregatten. Ifølge Herland er kranskipet Gulliver forventet å ankomme Hanøytangen i morgen klokken 06.00, hvor det allerede ligger en lekter og taubåt fra BOA Management.

Fare for at fregatten synker mer

Ifølge Herland er det flere store utfordringer forbundet med å sikre og heve «Helge Ingstad».

– Det er veldig komplisert å koordinere et arbeid med så mange ulike aktører involvert, og med mange operasjoner pågående samtidig, sier hun.

Vær og vind er en annen bekymring, og det er en stor usikkerhet knyttet til om fartøyet kommer til å ligge stille inntil lekterne kommer frem.

– Vi vet ikke hvor mye press vaierne tåler, så det er en reell fare for at vaierne kan ryke. Det er en stor bekymring, sier Herland.

I en pressemelding skriver Forsvaret at «Helge Ingstad» ligger med baugen ned mot sandbunnen, og at fregatten er sikret med vaier foran på skipet.

Det som gjenstår nå er å fortsette sikringen midtskips. Dersom fartøyet synker lenger ut, vil arbeidet bli vanskelig.

– Dersom skipet sklir enda lenger ned og blir liggende på fast bunn, vil det bli krevende å klare å få innfestingene plassert under skipet, forklarer Herland.

I illustrasjonen under kan du se hvor «Helge Ingstad» ligger nå. Arbeidet med å heve fregatten vil ikke starte før over helgen, ifølge Herland.

– Små mengder olje lekker ut

Fredag kveld opplyste Kystverket at mengden bunkers, som er skipets drivstoffbeholdning, var mer enn først antatt. Nå er mengden oppjustert til 460 kubikkmeter.

– Fartøyet ligger ikke stabilt. Det er vårt utgangspunkt. Derfor bruker vi store ressurser til å samle opp olje, sier Johan Marius Ly, avdelingsdirektør hos Kystverket.

På grunn av uværet på torsdag var det fare for at strøm og bølger i sjøen kunne skape trøbbel for lensene, som er satt opp til å fange opp forurensning fra «Helge Ingstad».

Ifølge Ly har ikke forurensingssituasjonen endret seg etter torsdagens uvær, men det er enda for tidlig å si hvilke konsekvenser det kan ha fått for havet, fuglelivet og nærliggende strender.

Han forteller at Kystverket har søkt hjelp fra en rådgivende gruppe, bestående av blant annet Fiskeridirektoratet, Miljødirektoratet, Havforskningsinstituttet.

– Det viktigste for oss nå er å opprettholde et stort miljøfokus, og å gjøre det vi kan for å redusere den potensielle miljøeffekten utslippene kan ha, sier han.

Se oljesølet på kollisjonsstedet mellom «Sola TS» og «Helge Ingstad».