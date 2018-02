Et småfly styrtet søndag kveld i sjøen ved flyplassen i Svolvær. To personer omkom i ulykken.

– To personer er bekreftet omkommet, opplyser politiets innsatsleder Line Lysvoll til Lofotposten.

Ulykken skjedde like etter at småflyet tok av fra Svolvær lufthavn Helle klokken 20.30.

– Et småfly havarerte like ved flyplassen i Svolvær. Flyet tok av fra Svolvær lufthavn Helle rundt klokken 20.30 søndag, og vi fikk inn melding om at det var havarert klokken 20.35. To redningsskøyter og helikopter reiste raskt ut, og to personer er hentet opp av sjøen og fraktes til sykehus, opplyser Hovedredningssentralen i Nord-Norge til VG.

Redningsskøyten Sundt Flyer kom til ulykkesstedet i løpet av kort tid. De to personene som havnet i sjøen, ble plukket opp av redningsskøyten og fraktet inn til Svolvær.

Ifølge Hovedredningssentralen Nord-Norge blir de to fraktet videre til sykehus med ambulansehelikopter og Sea King-helikopter fra Svolvær.

Det skal bare ha vært to personer om bord i flyet.

Ifølge Lofotposten ble to hurtigruteskip sendt mot stedet, men de snudde.

Tromsø flyklubb bekrefter at det var to av deres medlemmer som omkom i flystyrten ved Svolvær søndag kveld.

– Det er en tragedie. Vi er sterkt preget av dette nå, sier Yngve Johnsen, leder i Tromsø flyklubb til Nordlys.