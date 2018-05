OVERRASKENDE: Forskningsminister Iselin Nybø og justisminister Tor Mikkel Wara kom til Simula for å presentere budsjettlekkasje om kryptologi. I datarommet fikk de se at Simula også kan arbeide med avansert utstyr for å oppdage polypper i tarmer, og ikke bare nasjonal sikkerhet. FOTO: Knut Egil Wang