PÅGREPET: Arkivbilde av Frode Berg som sitter fengslet i Moskva anklaget for spionasje. Han ble pågrepet av det russiske sikkerhetspolitiet FSB i Moskva 5. desember. Foto: Privat / NTB scanpix

Russland kaller spionsaken uheldig for forholdet til Norge

Det russiske utenriksdepartementet kaller arrestasjonen av Frode Berg for uheldig for forholdet til Norge og varsler at de vil foreta «adekvate tiltak».