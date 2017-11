Statoil har fått medhold fra retten etter å ha sparket en mannlig ansatt for å ha sendt grove meldinger til flere kvinnelige kolleger.

Statoil sparket mannen som følge av seksuell trakassering. Nå har selskapet fått medhold av Sogn og Fjordane tingrett om at oppsigelsen var saklig begrunnet, melder Dagens Næringsliv (DN).

Sendte bilde av kjønnsorgan

Mannen, som lenge har jobbet på en plattform på norsk sokkel, sendte blant annet et bilde av sitt eget kjønnsorgan på Snapchat til en halvparten så gammel kvinnelig kollega som var ny på plattformen.

Verneombudet på plattformen kom i januar med en bekymringsmelding til oljeselskapet. Ifølge dommen opplevde kvinnen situasjonen som så ekkel at hun låste lugardøren sin, et tiltak som strider mot plattformens sikkerhetsforskrifter.

I den videre prosessen viste det seg at mannen hadde sendt uønskede, seksuelle meldinger til flere kvinnelige kolleger. De skal blant annet ha blitt spurt om de ville ha sex, lage barn og dusje sammen med mannen.

Må betale dyrt

Mannen ble oppsagt to måneder etter bekymringsmeldingen og saksøkte Statoil for usaklig oppsigelse. Fremdeles mener han selskapet burde gitt ham en advarsel, eller alternativt endret hans turnus eller arbeidssted.

Retten vektlegger at bevisføringen viser at det ikke er snakk om et enkelttilfelle, men et mønster med seksualisert kontakt mot unge kvinner. Retten anser det som skjerpende at det blant de fornærmede var en ung person i en sårbar fase, skriver avisen.

Mannen er i tingretten dømt til å betale 55.000 kroner i sakskostnader til Statoil.