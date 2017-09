Jubelen sto i taket, vinglassene klirret og Erna Solberg ble hyllet fra alle kanter på Høyres valgvake.

– Wooohoooooo.

Jubelen bruste gjennom valgvakelokalene til Høyre på Radisson Sas i Oslo. Klappsalvene fortsatte støtvis gjennom de første minuttene for hvert nye resultatbilde som viste seg på storskjermen.

I midten av salen hevet milliardær Stein Erik Hagen glasset og priste demokratiet. Like ved ham feiret partiveteran Kåre Willoch resultatet sammen med tidligere Oslo-ordfører Fabian Stang.

Kjenner seg ikke igjen

Da partilederne møttes på Stortinget klokken 00.40, var Erna Solberg svært fornøyd med utsiktene til fire nye år som statsminister.

– Når vi nå får gjenvalg, er det på grunnlag av vår egen politikk, og det er jeg veldig fornøyd med. Vi har håndtert oljeprisfall og flyktningsituasjonen på veien, sa Solberg.

Statsministeren sa også at Aps svake valg skyldes at velgerne ikke kjenner seg igjen i det bildet Ap har formidlet i valgkampen.

Om veien videre i regjeringssamarbeidet, sa Solberg:

– Dette resultatet gir et godt grunnlag for å finne gode løsninger, sa hun, vel vitende om at regjeringspartiene har et svakere parlamentarisk grunnlag i det nye Stortinget.

Dykk ned i tallene: Sjekk din valgkrets her!

Overraskende høyt

Da den første prognosen kom mandag kveld var det grunn til å juble på Høyres valgvake på Radisson Sas-hotellet i Oslo. Her kunne de fremmøtte konstatere at partiet lå an til å få 26 prosent, etter at 1/3 av stemmene var telt opp. Det var like bak valgresultatet i 2013. Da Frp også lå an til et godt valg, med over 16 prosent, sikret de seg faktisk borgerlig flertall i Stortinget med denne prognosen. Det til tross for at Venstre på dette tidspunktet var undrer den forjettede sperregrensen.

– Dette hadde ingen trodd. Det er ikke én eneste meningsmåling som har antydet at dette kunne skjedd, sier valgforsker Johan Giertsen.

Og er det noen som har oversikt over meningsmålinger i Norge er det professoren og Høyre-medlemmet, som driver nettsiden pollofpolls.no.

Stemningen bølget

Nok en gang lå Frp an til å gjøre et bedre valg enn hva som var spådd på forhånd. Da BT snakket med Giertsen mandag kveld, hadde han allerede rukket å se på resultatene på en del valgkretser.

– Frp driver nok valgkamp litt utenfor medienes søkelys. Jeg ser kretser ute i distriktene hvor de er vanvittig sterke, sier Giertsen.

Etter at halvparten av stemmene var talt opp, lå de borgerlige an til å kapre nærmere 90 mandater i Stortinget, avhengig av om Venstre var over eller under sperregrensen.

«Fire nye år»

Utover kvelden gikk euforien først over i behersket glede hos de fremmøtte Høyre-medlemmene, før stemningen etter hvert nærmet seg tidligere høyder. Jubelbrølet da Jonas Gahr Støre erkjente nederlaget oversteg prognosebrølet. Og da Solberg selv ankom valgvakesalen like før midnatt, eksploderte salen.

– Fire nye år. Fire nye år. Fire nye år, runget taktfast foran den vinkende statsministeren.

– Lagarbeid

Solberg selv var i det moderat, rause hjørnet:

– Dette er et lagarbeid. Det er ikke én person, eller store kampanjeorganisasjoner. Det er alle dere, om vi trekker fra journalistene.

Hun slo fast at de står for en politikk som «tør å reformere».

– Når vi har fått støtte til fire nye år, så er det fordi vi har levert resultater på det vi lovet.

Må samarbeide

Frp og Høyre vil imidlertid være avhengige av samarbeid med KrF og Venstre for å få støtte til regjeringsprosjektet sitt. Solberg kunne fortelle at hun allerede hadde invitert de tre andre partilederne på borgerlig side til samtaler.

– Jeg er sikker på at vi skal finne gode løsninger også for de neste fire årene, mellom fire partier.

KrF på sin side gjorde et dårlig valg, og det var en preget KrF-leder Knut Arild Hareide som gikk på talerstolen på sin valgvake. Der slo han fast at ingen kan ta for gitt KrFs støtte, og påpekte avstanden partiet har til Frp.

Willoch fornøyd

Tilbake på Høyres valgvake sto Kåre Willoch og fordøyde resultatet. Han har vært med på noen valgvaker etter hvert, Willoch, og lært seg ikke å ta ting for gitt.

– Men det ser da veldig bra ut dette, sa partinestoren, som konstaterte at man fremdeles vil være avhengig av sentrumspartiene.

– Det er ikke noe nytt at vi trenger alle fire. Vi har lært oss å samarbeide de siste fire årene, sier Willoch.

Forventer støtte fra Venstre og KrF

Mens den tidligere statsministeren vurderte samarbeidsklimaet, satt nåværende statsminister Erna Solberg på bakrommet og analyserte tallene.

Hennes personlighet skal ha en stor del av æren for at Høyre på kvelden lå an til å gjøre et nesten like godt valg som for fire år siden, mente helseminister Bent Høie. Han trodde ikke det skal bli noe problemer med å finne støtte til regjeringen fra de to sentrumspartiene, og peker på at de har samarbeidet i fire år.

Samarbeidsklimaet mener han er enda bedre etter at både KrF og Venstre modererte kritikken mot regjeringspartiene på tampen av valgkampen.

– Det tror jeg var viktig for dem for å sikre oppslutning. Erna Solberg har en popularitet som går langt ut over Høyres rekker.

Mange forhåndsstemmer

Det som er spesielt med årets valg er at så mange velgere har stemt før valgdagen. Til og med fredag var det registrert 1.029.014 forhåndsstemmer. Det er første gangen man har bikket millionen.

Også i 2013 var det mange som hadde forhåndsstemt. Resultatene den gangen nærmet seg det endelige valgresultatet.

– Hovedtendensene kunne vi lese ut fra forhåndsstemmene den gangen.

Over sperregrensen

Valgekspert Giertsen mente mandag ettermiddag det er mange ting som gjør ting mer usikkert denne gangen.

– Mobiliseringen av Venstre-velgere vil typisk komme helt på slutten av valgkampen og på valgdagen. Om de må reddes av Høyre-velgere som vipper dem over sperregrensen så skjer nok det på tampen, og fanges ikke nødvendigvis opp her. Taktiske velgere bestemmer seg som regel veldig sent.

Utover kvelden karret da også Venstre seg over sperregrensen, sammen med KrF. Etter at 80 prosent av stemmene var talt opp, tilsa prognosen at de to sentrumspartiene skulle ende over fire prosent, og solid flertall til borgerlig side.

Dermed bekreftet de blåblå den positive trenden på meningsmålingene i sluttspurten av valgkampen, en valgkamp helseminister Bent Høie karakteriserer som «fantastisk».

– Våre tillitsvalgte har stått på. Vi har fremmet et positivt budskap for Norge og snakket om vår egen politikk.