Aktor ber om 21 års fengsel for barnedrapstiltalt mor på Lørenskog

Aktor Ane Evang har lagt ned påstand om fengsel i 21 år for moren som drepte sønnene sine på ett og sju år på Lørenskog i juli i fjor sommer.

NTB

Påstanden ble lagt ned i Romerike og Glåmdal tingrett fredag formiddag. Kvinnen har i retten forklart at hun ikke husker drapene, men har erkjent at det ikke kan være noe annen enn henne.

– Ingenting peker på noen annen gjerningsmann, sa Evang i prosedyren.

Aktor mener motivet for drapene var at tiltalte ville hindre at barna skulle leve videre med eksmannen og hans nye kjæreste etter at hun selv tok sitt eget liv.