Bakkemannskaper fortsetter søket i skredområdet i Gjerdrum

Lørdag morgen er ni personer fortsatt savnet etter leirskredet på Ask i Gjerdrum natt til onsdag.

Slik så det ut da redningsmannskaper arbeidet i skredområdet ved 15.30-tiden fredag ettermiddag. Arbeidet gjenopptas så snart lyset tillater det lørdag. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Publisert Publisert For mindre enn 1 time siden

Politiet fant fredag en død person inne i skredområdet, som ikke er identifisert. De håper obduksjon og identitet vil være avklart lørdag.

Overvåket fra luften

Bakkemannskapene avsluttet arbeidet i skredområdet i 17-tiden fredag da det ble mørkt, og arbeidet gjenopptas med en gang lyset tillater det lørdag morgen.

I mellomtiden er det blitt søkt med droner og varmesøkende kameraer, men politiet har ikke noe nytt å fortelle lørdag morgen.

– I natt har området kun blitt overvåket fra luften, forteller operasjonsleder Gisle Sveen i Øst politidistrikt til NTB.

Søker etter overlevende

Han sier leteområdet vil bli noe utvidet.

– Vi tar utgangspunkt i veien som er klargjort inn i området, og utvider søket derfra.

På politiets siste pressekonferanse fredag kveld gjorde politiet det klart at de lette etter overlevende.

– Vårt utgangspunkt er at det fortsatt er mulig å finne levende mennesker i rasområdet, sa Dag André Sylju i politiet.

Like etter klokken 09 lørdag morgen melder NTB at letemannskapene er på vei inn i området.

Svensk team reiser tilbake

Det svenske USAR-teamet (USAR står for urbant søk og redning, journ.anm.) har vært i skredområdet i Gjerdrum siden fredag.

Lørdag morgen skriver svenske Expressen at teamet reiser tilbake til Sverige.

Det var Dagbladet som først omtalte saken i Norge.

Det svenske teamet reiser tilbake etter at den norske innsatsledelsen fredag ettermiddag sa at det ikke lenger er behov for den svenske innsatsen. Det svenske USAR-teamet blir avløst av et team fra Trondheim.

– Vi har sammen med flere redningstjenester i Sverige vært forberedt på å kunne sende ytterligere forsterkninger til Norge, og vi har fortsatt en høy beredskap for å på kort varsel kunne støtte våre norske kollegaer og de rammede om behovet oppstår igjen, sier prosjektleder Erik Flink i Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i en pressemelding.