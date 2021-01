Mens regjeringen ber studenter vente med å reise, ber Forsvaret dem komme tilbake til leir

– Som kommende offiser og befal kreves det at man håndterer en viss risiko, sier kommunikasjonssjefen for Forsvarets høgskole (FHS).

Krigsskolen på Linderud leir i Oslo utdanner offiserer til Hæren. Foto: LIV HEGNA

Mer sosial omgang og mindre avstand i julen har ført til økt frykt for en ny smittebølge i Norge. Flere nye og strenge tiltak er innført for å hindre at spredningen kommer ut av kontroll.

Norske studenter ble lørdag kveld bedt om å vente med å reise tilbake til studiestedet. Det ville uansett ikke bli noe fysisk undervisning på universiteter og høyskoler før 18. januar. Det besluttet regjeringen etter råd fra helsemyndighetene.

Ikke alle følger myndighetens råd. I disse dager har rundt flere hundre kadetter reist fra julepermisjon til nytt semester for å bli offiserer og befal i Forsvaret. Skolene har sagt at de skal komme tilbake.

– Vi klarer ikke å lage offiserer kun ved digital undervisning, sier Eivind Byre til Aftenposten. Han er kommunikasjonssjef for Forsvarets høgskole (FHS).