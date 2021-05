Regjeringen med flere vaksinegrep – unge flyttes frem i køen

18-24-åringene flyttes frem i vaksinekøen, kommuner med høy smitte prioriteres kraftigere og Astrazeneca-vaksinen skrotes for godt i den nye vaksinestrategien.

NTB

– Unnskyld til alle fra 25 til 39, år men de har mange andre ting å glede seg over i livet, sa statsminister Erna Solberg (H) da hun la frem regjeringens nye vaksinestrategi på en pressekonferanse onsdag.

Strategien innebærer at ungdom på mellom 18 og 24 år flyttes frem i køen og blir vaksinert sammen med aldersgruppen 40–44 år.

– Regjeringen løfter de unge frem i vaksinekøen fordi smitten er høyest blant de unge. Unge voksne har mer sosial kontakt enn eldre voksne og bidrar mer til smittespredningen, sier Solberg.

Aldersgruppen 25–39 år vaksineres helt sist.

– Det er alltid noen som kommer sist i køen, og jeg synes vel kanskje at den gruppen fra 18–24 år har båret en ganske stor belastning. Det er her du finner mange av førsteårsstudentene, det er her du finner russekullet. Det er her du finner mange av dem som har hatt en mye kjipere tid fordi de ikke har kunnet gå på jobb, fordi de ble sittende hjemme og se på en PC-skjerm.

Denne gjengen la onsdag frem ny vaksinestrategi. Statsminister Erna Solberg (H), helse- og omsorgsminister Bent Høie (H), helsedirektør Bjørn Guldvog og smitteverndirektør Geir Bukholm. Foto: Annika Byrde / NTB

Skroter AZ, holder Janssen på vent

Hvis vaksineringen går etter planen, vil alle over 18 år ha fått tilbud om første dose i månedsskiftet juli/august, ifølge statsministeren.

Dette anslaget gjelder selv om Astrazeneca-vaksinen nå skrotes helt fra det norske koronavaksinasjonsprogrammet i den nye strategien.

Janssen-vaksinen holdes fortsatt på pause, og regjeringen skal nå vurdere om den kan gis frivillig til dem som ønsker det.

– Hvis Janssen-vaksinen skal tilbys, vil den være gratis og de som får den, vil være omfattet av pasientskadeordningen i tilfelle bivirkninger, sier helseminister Bent Høie (H).

Fakta Ny prioriteringsrekkefølge for vaksinering Oppdatert etter endring kunngjort på onsdagens pressekonferanse. Prioriteringsrekkefølgen for koronavaksinering i Norge er som følgende: 1. Beboere i sykehjem

2. Alder 85 år og eldre

3. Alder 75–84 år

4. Alder 65–74 år og samtidig personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp

5. Alder 55–64 år med underliggende sykdommer/tilstander (se listen over risikogrupper under)

6. Alder 45–54 år med underliggende sykdommer/tilstander

7. Alder 18–44 år med underliggende sykdommer/tilstander

8. Alder 55–64 år

9. Alder 45–54 år

10. Aldersgruppene 18–24 år og 40–44 år får tilbud om vaksine samtidig.

11. Aldersgruppen 25–39 år Les mer

Mer vaksine til smitteområdene

Det siste store grepet regjeringen gjør i den nye vaksinestrategien er å prioritere områder med høyt smittetrykk enda hardere. 24 østlandskommuner med vedvarende høyt smittetrykk skal få 60 prosent flere vaksiner.

Denne nyheten gjør byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo glad.

– Dette har vi ventet på lenge, sier han til NTB.

Byrådslederen påpeker at folk i Oslo har levd med svært strenge tiltak lenge og at det aller meste har vært stengt det siste halve året.

– Hele Norge står i denne situasjonen sammen – jo fortere vi får ned smitten i de områdene med mest smittetrykk, jo raskere kan vi lette på tiltak og få mer av hverdagen tilbake, sier han.

Statsminister Erna Solberg hadde med seg gode nyheter til 18-24-åringene da hun dukket opp på regjeringens koronapressekonferanse onsdag. Foto: Annika Byrde / NTB

Lærere ikke prioritert

Flere har den siste tiden foreslått at lærere og barnehageansatte skyves fremover i vaksinekøen, men dette velger regjeringen å ikke gjøre.

De velger i stedet å følge anbefalinger fra Folkehelseinstituttet om å ikke prioritere vaksinasjon av enkelte yrkesgrupper eller personer med samfunnskritisk jobb fremfor andre.