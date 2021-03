Tre tenåringer knivstukket i Stavanger

To personer under 18 år er siktet etter at tre tenåringer ble knivstukket i Stavanger natt til tirsdag.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Hendelsen skjedde utendørs i Revheimsveien rundt klokken 03.00. Pågripelsene skjedde to timer senere.

– Alle tre ble overtatt av helse. Samtlige personer var bevisste, men skadeomfanget er ukjent, opplyser politiadvokat Marita Hagen i Sørvest politidistrikt i en pressemelding.

De siktede er under 18 år. De er siktet for grov kroppsskade og avhøres tirsdag.

– Vi kan foreløpig ikke utelukke at det har vært flere personer involvert i hendelsen, sier Hagen.