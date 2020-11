AUF og staten vant ankesak – byggingen på Utøyakaia kan fortsette inntil videre

Byggingen av et minnesmerke på Utøyakaia kan fortsette inntil domstolene har avgjort kravet om å stanse det helt. Det har Borgarting lagmannsrett bestemt.

Byggingen av et minnesmerke etter 22. juli-terroren kan fortsette på Utøyakaia, selv om domstolene ikke har avgjort søksmålet fra naboene, som forsøker å få hele prosjektet stanset. Foto: Heiko Junge / NTB

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

AUF og staten fikk medhold i ankesaken, etter at naboene først fikk Ringerike tingrett med på en såkalt midlertidig forføyning som innebar at arbeidene måtte stanse inntil videre.

Lagmannsretten har også omgjort tingrettens beslutning om at staten og AUF må betale saksøkernes omkostninger på over 1 million kroner.

– Psykisk belastende

Arbeidene med å bygge det nasjonale minnestedet for 22. juli på Utøyakaia i Hole kommune startet 3. august. Men 16 naboer og andre som bor i nærheten av Utøyakaia, har gått til søksmål mot staten og AUF for å få anleggsarbeidet stoppet. De mener blant annet at det blir for psykisk belastende å ha et slikt minnested så tett på.

Tingretten ga naboene medhold i at byggearbeidene måtte stoppe inntil hele søksmålet var behandlet i retten, men dette har altså lagmannsretten gjort om på.

AUF fornøyd

Lagmannsretten er uenig med tingretten i vurderingen av om minnestedet vil føre til en psykisk belastning for enkelte av naboene og at denne belastningen er større enn det en nabo etter loven må tåle. Dette er ikke sannsynliggjort, slår lagmannsretten fast.

– Vi er svært fornøyde med at lagmannsretten nå har omgjort tingrettens avgjørelse. Det betyr at arbeidene kan gjenopptas og at et nasjonalt minnested vil kunne stå klart på 10-årsmarkeringen 22. juli neste år, sier generalsekretær Sindre Lysø i AUF.

Han sier et nasjonalt minnested på Utøyakaia betyr mye for etterlatte, overlevende og pårørende.

Minnestedet skal bestå av en trapp og 77 tre meter høye søyler i bronse – én for hver av de 77 personene som ble drept i Regjeringskvartalet og på Utøya. Lengden blir på 26 meter.