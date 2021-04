Slik reagerer de andre partiene på Aps nei til rusreformen

Arbeiderpartiets nei til rusreformen er en stor seier for barn og unge, mener Frp-nestleder Sylvi Listhaug.

Sylvi Listhaug (Frp) gleder seg over Arbeiderpartiets vedtak om rusreformen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Nå håper jeg Ap og Sp blir med på å skrote rusreformen, og at de ikke utsetter å stemme ned regjeringens forslag om avkriminalisering, sier Listhaug.

Hun sier politiet allerede er bekymret for at debatten om avkriminalisering er i ferd med å endre unges holdning til narkotika. Flertallet på Stortinget bør sende et klart signal om at man ikke aksepterer narkotikabruk, mener hun.

– Jeg vil også invitere Ap og Sp til et samarbeid om en ettervernsreform for rusavhengige og bedre oppfølging av unge narkotikabrukere. Da vil vi få en reform som gjør livet til de rusavhengige bedre og hindrer at unge får livet sitt ødelagt av narkotika, sier Listhaug.

Sp: Veldig gledelig

Senterpartiet gleder seg over Arbeiderpartiets rusreformvedtak. Kjersti Toppe inviterer til samarbeid om en ny ruspolitikk.

– Det er veldig gledelig at Ap nå tar avstand fra regjeringens rusreform og i stedet støtter Senterpartiets linje i ruspolitikken. Jeg inviterer Ap til samarbeid for en ruspolitikk der rusavhengige møtes med helsehjelp og ikke straff, men som ikke avkriminaliserer narkotika for alle, sier Toppe, som er helsepolitisk talskvinne i Senterpartiet, til NTB.

– Jeg har de siste årene vært overrasket over at Ap kunne gå slik i tospann med Venstre i narkotikapolitikken. At landsmøtet nå har satt foten ned, er oppløftende, ikke minst for barn og unge, tilføyer hun.

Nå starter arbeidet med å komme frem til en rusreform som prioriterer forebygging blant barn og unge, samt økt behandling og ettervern for de rusavhengige, understreker hun.

– Sp har fremmet forslag om dette i Stortinget og forventer nå Ap sin støtte, sier hun.

SV svært skuffet

SV-leder Audun Lysbakken sier Ap skusler bort en historisk mulighet når partiet stemmer mot en full avkriminalisering av narkotikabruk.

– Jeg er svært skuffet over at Ap slo følge med Frp og Sp, og ikke med SV. Arbeiderpartiet skusler nå bort en historisk mulighet til å skape en mer effektiv og rettferdig ruspolitikk. Ingen vet når den muligheten kommer igjen, sier Lysbakken til NTB.

– Det Ap nå foreslår er ingen rusreform. Ropet om forandring, fra mange rusavhengige selv og svært mange av dem som jobber med, og forsker på, rusproblematikk, har ikke blitt hørt.

MDGs Arild Hermstad er skuffet over Aps rusreformvedtak. Foto: Terje Pedersen / NTB

MDG: Tråkker på alle som sliter med rus

– Dette er å tråkke på alle som sliter med rus, mener fungerende MDG-leder Arild Hermstad om Aps rusreform-vedtak.

– Vi burde ha sluttet å sende politiet etter sårbare personer og heller gitt helsehjelp, dialog, informasjon og oppfølging. Å true med bøter, fengsel og straff hjelper ikke. Det var grunnen til at mange unge i Ap er for rusreformen, dessverre tapte de, sier Hermstad

Han mener Ap med vedtaket bidrar til å skape større klasseforskjeller, og viser til at ungdom i østlige bydeler i Oslo straffes oftere enn ungdom i vestlige bydeler.

Å avkriminalisere narkotika er god sosialpolitikk og god antirasismepolitikk, slår han fast.

– Dette er spørsmål som går dypt inn i Arbeiderpartiets sjel. Derfor mener jeg det bør overlates til den enkeltes samvittighet, og at Ap burde fristille sine representanter når rusreformen skal behandles i Stortinget, sier Hermstad.

Partileder Bjørnar Moxnes i Rødt mener Ap har gjort et feilsteg i vedtaket om rusreform. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Rødt: Et gigantisk feilsteg fra Ap

– Dette er et gigantisk feilsteg fra Arbeiderpartiet, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes om rusreformvedtaket.

Moxnes mener det haster med sosialpolitisk rusreform gir uttrykk for skuffelse over at landsmøtet sa nei til full avkriminalisering.

– Et skille mellom såkalt tunge rusavhengige og andre bidrar ikke til behandling og hjelp. Det er et blindspor å skille rusbrukere inn i verdig trengende og ikke-verdig trengende. Vi kan ikke vite hvem som tar skade av straff på forhånd, sier han.

Venstre-leder Guri Melby er skuffet over Arbeiderpartiets rusreformvedtak. Foto: Torstein Bøe / NTB

Melby: Håper Ap vil finne løsning

Venstre-leder Guri Melby er skuffet over at Ap stemte ned full avkriminalisering av narkotikabruk, men håper partiene kan finne en løsning for en rusreform.

Venstre er varme tilhengere av rusreformen, og håpet på å få støtte fra Ap for å sikre flertall på Stortinget

– Jeg er selvsagt skuffet over at Støre og Ap vil fortsette straffelinjen i møte med folk med rusproblemer. Straffen bidrar til stigmatisering og rammer sosialt skjevt og hardt, sier Melby

– Slik jeg leser vedtaket er det et halvhjertet forsøk på å forstå problemstillingen. Det holder ikke å avkriminalisere for de tyngste brukerne og ikke for dem som så vidt har startet med rus. Unge trenger hjelp til å komme seg ut av skadelig rusbruk, ikke straff som skader enda mer, sier hun.

Hun understreker at Venstre vil fortsette arbeidet og kjemper for at narkotikabruk skal møtes med hjelp og ikke straff.

– Nå håper jeg at Arbeiderpartiet vil være åpne for å finne en løsning med regjeringspartiene på Stortinget, og ikke vil stanse en historisk sosialpolitisk reform denne våren, sier Melby.

Helseminister Bent Høie (H). Foto: Berit Roald / NTB

Høie: Ungdom som taper

Helseminister Bent Høie (H) mener sårbare ungdommer er de store taperne etter Aps rusreform-vedtak.

– Det er ungdom, og spesielt utsatt ungdom, som taper på Arbeiderpartiets landsmøte i dag. Hvis Ap får gjennomslag for dette, betyr det at de vil møtes med stigmatisering og straff hvis de bruker illegale rusmidler, og ikke en utstrakt hånd som vi vet de har behov for, sier Høie til NTB.

Helseministeren har selv snudd i spørsmålet, og er nå en varm tilhenger av at narkotikabruk skal møtes med helsehjelp og ikke straffereaksjoner.

– Dagens strafferegime kan hindre unge i å be om hjelp hvis det trenger det, snakke med foreldre eller ringe nødnummeret, sier han.

Både Frp og Senterpartiet har flagget motstand mot avkriminalisering, og regjeringen var avhengig av Ap for å få flertall på Stortinget.

Høie stiller seg åpen for at regjeringspartiene kan finne frem til kompromisser med Ap. I vedtaket på landsmøtet gikk Ap inn for å inn for å avkriminalisere bruk og besittelse, men kun for tunge rusavhengige.

– Jeg mener det er grunnlag for å sette seg sammen for å se hva som er mulig å få til, sier Høie.