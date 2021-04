Frp: En stor seier for barn og unge

Arbeiderpartiets nei til rusreformen er en stor seier for barn og unge, mener Frp-nestleder Sylvi Listhaug.

Sylvi Listhaug (Frp) gleder seg over Arbeiderpartiets vedtak om rusreformen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

NTB

Publisert Publisert Nå nettopp

– Nå håper jeg Ap og Sp blir med på å skrote rusreformen, og at de ikke utsetter å stemme ned regjeringens forslag om avkriminalisering, sier Listhaug.

Hun sier politiet allerede er bekymret for at debatten om avkriminalisering er i ferd med å endre unges holdning til narkotika. Flertallet på Stortinget bør sende et klart signal om at man ikke aksepterer narkotikabruk, mener hun.

– Jeg vil også invitere Ap og Sp til et samarbeid om en ettervernsreform for rusavhengige og bedre oppfølging av unge narkotikabrukere. Da vil vi få en reform som gjør livet til de rusavhengige bedre og hindrer at unge får livet sitt ødelagt av narkotika, sier Listhaug.

Sp: Veldig gledelig

Senterpartiet gleder seg over Arbeiderpartiets rusreformvedtak. Kjersti Toppe inviterer til samarbeid om en ny ruspolitikk.

– Det er veldig gledelig at Ap nå tar avstand fra regjeringens rusreform og i stedet støtter Senterpartiets linje i ruspolitikken. Jeg inviterer Ap til samarbeid for en ruspolitikk der rusavhengige møtes med helsehjelp og ikke straff, men som ikke avkriminaliserer narkotika for alle, sier Toppe, som er helsepolitisk talskvinne i Senterpartiet, til NTB.

– Jeg har de siste årene vært overrasket over at Ap kunne gå slik i tospann med Venstre i narkotikapolitikken. At landsmøtet nå har satt foten ned, er oppløftende, ikke minst for barn og unge, tilføyer hun.

Nå starter arbeidet med å komme frem til en rusreform som prioriterer forebygging blant barn og unge, samt økt behandling og ettervern for de rusavhengige, understreker hun.

– Sp har fremmet forslag om dette i Stortinget og forventer nå Ap sin støtte, sier hun.

SV svært skuffet

SV-leder Audun Lysbakken sier Ap skusler bort en historisk mulighet når partiet stemmer mot en full avkriminalisering av narkotikabruk.

– Jeg er svært skuffet over at Ap slo følge med Frp og Sp, og ikke med SV. Arbeiderpartiet skusler nå bort en historisk mulighet til å skape en mer effektiv og rettferdig ruspolitikk. Ingen vet når den muligheten kommer igjen, sier Lysbakken til NTB.

– Det Ap nå foreslår er ingen rusreform. Ropet om forandring, fra mange rusavhengige selv og svært mange av dem som jobber med, og forsker på, rusproblematikk, har ikke blitt hørt.

MDG: Tråkker på alle som sliter med rus

– Dette er å tråkke på alle som sliter med rus, mener fungerende MDG-leder Arild Hermstad om Aps rusreform-vedtak.

– Vi burde ha sluttet å sende politiet etter sårbare personer og heller gitt helsehjelp, dialog, informasjon og oppfølging. Å true med bøter, fengsel og straff hjelper ikke. Det var grunnen til at mange unge i Ap er for rusreformen, dessverre tapte de, sier Hermstad

Han mener Ap med vedtaket bidrar til å skape større klasseforskjeller, og viser til at ungdom i østlige bydeler i Oslo straffes oftere enn ungdom i vestlige bydeler.

Å avkriminalisere narkotika er god sosialpolitikk og god antirasismepolitikk, slår han fast.

– Dette er spørsmål som går dypt inn i Arbeiderpartiets sjel. Derfor mener jeg det bør overlates til den enkeltes samvittighet, og at Ap burde fristille sine representanter når rusreformen skal behandles i Stortinget, sier Hermstad.