Steile fronter i Bertheussen-saken til siste slutt

Partene i rettssaken mot Laila Anita Bertheussen sto steilt mot hverandre helt til siste slutt.

Medforsvarer Bernt Heiberg under rettssaken mot Laila Anita Bertheussen i Oslo tingrett fredag. Han la ned påstand om full frifinnelse for klienten, som er tiltalt for trusler mot demokratiet. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 3 timer siden

Før tingrettsdommer Yngvild Thue avsluttet saken etter 21 dager i Oslo tingrett fredag, ble påtalemyndigheten igjen beskyldt for å ha tunnelsyn, mens forsvaret fikk høre at de har berørt en rekke bevis med harelabb og ikke vurdert dem i sammenheng.

Dommen er ventet i midten av desember. Aktoratet har lagt ned påstand om to års ubetinget fengsel for Tor Mikkel Waras samboer, mens forsvarets påstand er full frifinnelse.

Tiltalte har vært ut og inn av rettssalen siden saken startet 8. september. Fredag valgte en sortkledd Bertheussen å oppholde seg i retten hele rettsdagen.

Verken hun eller fornærmede Ingvil Smines Tybring-Gjedde brukte anledningen til å komme med en kommentar før saken var slutt.

– Jeg er glad for at det er over nå. Det har vært ekstremt utfordrende. Alt har kommet opp en gang til, og det har preget meg sterkt i disse ukene, sier Smines Tybring-Gjedde til NTB.

Laila Anita Bertheussen stilte med ny veske med en liste over bevis i sal 250 i Oslo tingrett fredag. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Rykende revolver

Bertheussen hadde fredag igjen med et nytt bærenett, denne gang med bilde av en rykende revolver og en oppramsing av bevisene i straffesaken mot henne.

Veskene har vært et samtaletema under hele saken. 55-åringen nekter all skyld i saken om trusler mot demokratiet, sin egen samboer Tor Mikkel Wara og ekteparet Ingvil Smines Tybring-Gjedde og Christian Tybring-Gjedde og har kommet med nett med nye budskap nesten daglig.

Denne gangen var det huket av for «NEI» bak ordene «DNA, fingeravtrykk, bilde eller video, vitner, tilståelse og den skyldige», men «JA» for «alibi».

Medforsvarer Bernt Heiberg la ned påstanden om frifinnelse etter at statsadvokat Frederik Ranke torsdag ba om to års ubetinget fengsel for Laila Anita Bertheussen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Svært grundig gjennomgang

I sitt sluttinnlegg kritiserte medforsvarer Bernt Heiberg påtalemyndighetens etterforskning og mente at flere av forholdene ikke dreier seg om straffbare trusler, ei heller at de var rettet mot daværende justisminister Tor Mikkel Wara.

Forsvareren gikk meget grundig til verks og drøftet alle mulige – og en del helt utenkelige sider – ved saken.

Han angrep påtalemyndigheten for å ville bruke straffesaken mot Bertheussen som en brekkstang for å øke det generelle straffenivået rundt paragraf 115, som gjelder angrep på demokratiet.

– Gitt at retten likevel skulle finne henne skyldig på alle punktene i tiltalen, er en straff på ni måneders fengsel mer passende. To år er altfor, altfor strengt, sa Heiberg.

Bertheussen har nektet straffskyld på alle forhold i tiltalen og mener noen andre må stå bak de åtte handlingene Politiets sikkerhetstjeneste (PST) hevder hun skal ha utført.

Ingvil Smines Tybring-Gjedde og bistandsadvokat Hermann Skard etter at rettssaken mot Laila Anita Bertheussen var avsluttet fredag. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Dissekerte argumentasjonen

Heiberg plukket motpartens argumentasjon fra hverandre bit for bit og belyste de forskjellige delene for de seks dommerne.

– Sagt med bred penn av aktor er samtlige av handlingene å anse som trusler. Det er for unyansert. Det å tenne på en bil, er det å anse som en trussel eller et gjennomført straffbart forhold? Det er ikke en trussel med mindre den peker fremover mot en ny handling, sa han.

Han brukte mye av tiden til å drøfte paragraf 115, som skal beskytte offentlige myndighetspersoner.

– Er det Wara som justisminister som er truet, eller en annen rolle, sa han og viste til at Wara også er en privatperson og samboer med tiltalte.

Heiberg mente at dette skaper en svært vanskelig bevisvurdering når disse rollene blandes.

– Påtalemyndigheten må føre fullt ut bevis for at det er i egenskap av statsråd den rettsstridige handlingen er rettet mot, sa forsvarsadvokaten.

Tiltalte stilte med ny veske med en liste over bevis under rettssaken mot Laila Anita Bertheussen i sal 250 i Oslo tingrett fredag. Bertheussen, som er samboer med tidligere justisminister Tor Mikkel Wara, er tiltalt for angrep på demokratiet og trusler mot ledende politikere. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB