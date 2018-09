På lørdag kveld kom det et overraskende tordenvær over Vestlandet, og i kveld kan det brake løs igjen.

Mørkt, grått og vått, med fare for torden.

Slik beskriver Mariann Aarbrekk fra Storm Geo den kommende uken.

Regnbygene, som for øyeblikket ligger i Nordsjøen, har forventet ankomst langs vestlandskysten allerede søndag kveld.

– Vi vil få en del regnbyger med varierende intensitet fra 20-tiden og utover natten, sier hun.

Høysesong for lyn og torden

Ifølge meteorologene var gårsdagens kraftige tordendrønn overraskende og uventet.

Slik bildet nedenfor viser, er det registrert nærmere 300 lynnedslag i Hordaland det siste døgnet. Se kartet i sin helhet her.

2211-tipser

På søndag kveld kan det brake løs igjen, og nå er hele Vestlandet utsatt.

– Det er fare for lyn og torden. Særlig i kveld og utover morgendagen, sier Gunnar Livik fra Meteorologisk institutt.

Ifølge Livik går vi nå inn i høysesongen for lyn og torden.

Les også: Lynet slo ut alle filmene i Konsertpaleet

lightningmaps.org

– Det er bare å finne frem regntøyet

Ifølge Aarbrekk er det få tørre timer i vente for Vestlendingene. Hun beskriver de ti neste dagene som søkkvåte.

– Det er bare å finne frem regntøyet, for det er ikke mange tørre timer i vente, sier hun.

Hun presiserer at tordenfaren er sterkt forbundet med nedbøren, og at det derved er fare for lyn og torden i hele neste uke.

– Det er umulig å si hvor på Vestlandet tordenværet eventuelt kan komme, men vått blir det uansett, konstaterer hun.