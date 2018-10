Kristelig Folkeparti har mottatt 161 innmeldinger etter at partileder Knut Arild Hareide ga råd om å forsøke å få til et samarbeid med Ap og Sp.

Samtidig melder NTB at Partiet De Kristne har fått 135 nye medlemmer siden august, og at partiet mener bråket i KrF er årsaken.

– Det er flere som sier at de har fått nok av KrF. De føler at de forlater kristne verdier og den borgerlige blokken. Der er vi mye tydeligere enn de har vært i det siste, sier Beatrice Katla, kontormedarbeider i PDK til NTB.

I august og september fikk Partiet De Kristne (PDK) henholdsvis 78 og 57 nye medlemmer, en markant økning fra tidligere. Fra juli til august ble medlemsveksten firedoblet, og bare den siste uken har 14 nye meldt seg inn. Det er andre gang siden august at de opplever en medlemsboom. Særlig én gruppe søker seg nå over til PDK, som ble stiftet i 2011.

– Det er kristenkonservative som ikke liker retningen KrF går i. De kommer over til oss, sier Katla.

161 nye KrF-ere i helgen

NTB har spurt etter oppdaterte medlemstall for Kristelig Folkeparti. Kommunikasjonssjef Mona Høvset opplyser mandag kveld at de har fått 161 innmeldinger i løpet av helgen.

– Dette er helt uvanlig, men naturligvis veldig hyggelig! Vi kjenner ikke begrunnelsen til de mange som har meldt seg inn nå, men det er tydelig at det er mange som vil være med på KrF-laget for å bygge et varmere samfunn, skriver Høvset i en e-post.

Hun opplyser at de ikke har oversikt over antall utmeldinger enda, siden det må håndteres manuelt.

Så seint som i august meldte 168 personer seg ut av KrF av politiske grunner, ifølge Aftenposten. Det skjedde etter at familiepolitisk talsmann Geir Jørgen Bekkevold viet et homofilt ektepar.

Like etter det, i august i år, meldte Bergens varaordfører Marita Moltu seg inn i Partiet De Kristne, noe som ifølge Katla bidro til sterk medlemsvekst på seinsommeren.

Pleier å være rolig

Katla mener medlemsveksten de siste dagene kommer etter at Hareide fredag anbefalte at Kristelig Folkeparti bør søke regjeringsmakt sammen med Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Hun kan ikke huske at partiet noen gang har hatt en slik vekst, og mener det har vært «heftig pågang» den siste uken.

– Det pleier å være mye i valgkampen, men på høsten pleier det å være rolig når det ikke er valg. Dette kommer kun av at KrF har vært mye i mediene, og hva de står for, sier Katla.

Uenighet i ungdomspartiet

Ledelsen i KrFU er uenige i hvorvidt ungdomsdelegatene får stemme etter egen overbevisning når KrFs veivalg skal avgjøres på landsmøtet.

Ungdomspartilederen Martine Tønnesen sier til avisen Dagen at alle ungdomspartiets delegater vil stemme for å gå inn i dagens regjering. Det er i tråd med vedtaket på KrFUs landsmøte, der flertallet gikk inn for å regjere sammen med Frp.

Men første nestleder Nikolai Berglund Skogan gir uttrykk for en annen holdning overfor Dagbladet. Han mener KrF-leder Knut Arild Hareides råd til partiet om å vurdere samarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, endrer bildet.

– Landsmøtet i KrFU fattet et vedtak, som i utgangspunktet er bindende. Men det vedtaket ble jo fattet før vi hadde hørt Hareides konklusjon. Da blir det feil å binde delegatene, sier Skogan.

Holder møter i forkant

Partiet skal ha ekstraordinært landsmøte 2. november for å avgjøre hvem partiet skal samarbeide med. I forkant skal det holdes møter i lokallagene for velge delegater til ekstraordinære fylkesårsmøter, som igjen velger delegater til landsmøtet. Fylkeslagene må også avgjøre om delegatene skal møte med bundet mandat.

I forkant av avgjørelsen skal Hareide besøke flere fylkeslag for å delta i debatten, sammen med nestlederne Olaug Bollestad og Kjell Ingolf Ropstad. Nestlederne er uenige med partilederen og mener partiet først må forsøke å forhandle med den sittende regjeringen.