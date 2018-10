KNIVDREPT: – Vi er kjent med et tips som omhandler Bitcoin, sier Grete Lien Metlid, leder for felles enhet for etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt, til TV 2. En 24 år gammel mann ble funnet knivdrept i en leilighet på Majorstuen i Oslo mandag ettermiddag. FOTO: Ole Berg-Rusten, NTB scanpix