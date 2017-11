Professor Nils Rune Langeland skal over tid ha slitt med et alkoholproblem. Hans advokat vil nå ta rettslige skritt mot universitetet.

Ansettelsesutvalget ved Universitetet i Stavanger (UiS) bestemte fredag at Nils Rune Langeland får sparken fra jobben som professor, melder Universitetet i Stavanger.

Vedtaket var mot én stemme, ansattrepresentanten, skriver Aftenposten.

I en pressemelding gjengitt av Forskerforum.no sier Langelands advokat Kjell M. Brygfjeld at oppsigelsessaken ikke handler om seksuell trakassering, men om Langelands alkoholproblem.

– Gjennom oppfølgingen av saken i media mandag 20.11.2017 er saken framstilt som om innstillingen på avskjed av professor Langeland skyldes seksuell trakassering av studenter og kolleger. Ettersom dette ikke er korrekt har professor Langeland bedt meg gjøre kjent hva som er UiS sitt grunnlag for innstillingen, skriver advokaten, ifølge Forskerforum.

I pressemeldingen står det videre:

– Ikke grunnlag for å avskjedige

«Professor Langeland har over tid slitt med et alkoholproblem. Misbruk av alkohol har medført at han over de siste år har opptrådt på måter som hans arbeidsgiver, og også noen av hans kolleger, har reagert på. Disse forholdene har vært tatt opp av arbeidsgiver, og professor Langeland har beklaget sin væremåte og har hatt de beste intensjoner om å skaffe seg kontroll over sitt alkoholforbruk.»

Advokat Brygfjeld skriver videre at «UiS i sin innstilling til avskjeden også har vevd inn elementer fra sommerens SMS-historie, et forhold som professor Langeland har beklaget og tatt det hele og fulle ansvar for».

«Jeg mener at det ikke er grunnlag for å avskjedige professor Langeland. Dette er imidlertid en problemstilling som skal behandles i det forum som vår lovgivning legger opp til, og professor Langeland vil naturligvis nytte sine rettigheter til å få overprøvet et eventuelt avskjedsvedtak», skriver advokaten.

Universitetet henviser til statsansattelovens paragraf om avskjed, og skriver følgende:

«Styrets ansettelsesutvalg har funnet at vilkårene for avskjed av professoren er tilstede, og har truffet vedtak på bakgrunn av dette. Avskjedsvedtaket kan i medhold av statsansatteloven § 33 påklages til Kunnskapsdepartementet, og saken behandles derfor som en pågående personalsak. Arbeidsgiver vil derfor ikke kommentere bakgrunnen for og forholdene rundt avskjeden nærmere nå.»

Ble opprettet avskjedssak tidligere denne uken

Ifølge nettavisen Khrono har en rekke kvinnelige studenter siden i våres meldt fra om uønsket oppmerksomhet fra professoren.

Det er også kommet frem at kolleger det siste året har meldt fra om uønskede hendelser på faglige seminar i Krakow og Berlin.

Khrono skriver at ansatte ved universitetet har forklart at kvinnelige kolleger er blitt seksuelt trakassert av Langeland både skriftlig, muntlig og fysisk.

Tidligere denne uken ble det kjent at universitetet hadde opprettet en avskjedssak mot professoren.