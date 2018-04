SPRER SINE VINGER: Sjøfugl, hvaler og fisk må skjermes for plastavfall, sier Frp-leder Siv Jensen. Partiet vil vurdere både forbud og økt panteavgift, men den største regningen skal tas fra bistandsbudsjettet. FOTO: Heiko Junge, Scanpix

Frp vil bli miljøparti – men møtes med skepsis

Frp skal bli et miljøparti, vedtar landsmøtet denne helgen. Men klima nevnes ikke med et ord, og den største regningen skal tas over bistandsbudsjettet.