KAN KOMME SJELDNERE: Posten vil at du skal få post to dager i uken fra 2022. FOTO: Paul S. Amundsen

Posten vil dele ut post annenhver dag fra 2020

Posten går inn for at postombæringen reduseres fra fem til tre dager i uka fra 2020. Fra 2022 bør det kuttes til bare to dager i uka.