Regjeringspartiene og KrF er enige om at eventuelle regjeringsforhandlinger først vil starte etter nyttår.

– Det legges ikke opp til at partiene informerer underveis i sonderingene, heter det i en pressemelding fra Høyres stortingsgruppe fredag ettermiddag.

Meldingen er i tråd med det partiene tidligere har varslet.

– Vi regner ikke med at det kommer før jul. Vi må først prøve oss fram i disse sonderingene, og så må vi gå ett steg videre, sa statsminister Erna Solberg til mediene tidligere fredag.

– Vi har så vidt begynt sonderingene. Det betyr at vi snakker om hva som er de overordnede utfordringene for Norge, og hva som er viktige prioriteringer for de ulike partiene, sa Solberg.

Torsdag kveld ble det holdt sonderingssamtaler i regjeringens representasjonsbolig i Parkveien 45 i Oslo. Der deltok KrFs nestledere Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad, sammen med lederne for de tre regjeringspartiene.

– Vi håper å få KrF med på laget, sa Venstre-leder Trine Skei Grande til TV 2 da hun ankom representasjonsboligen.

Denne uken har forholdet mellom KrF og Frp vært svært anstrengt. Tirsdag sørget KrF for flertall i Stortinget for å reversere utvidelsen av taxfree-ordningen, samtidig som de satt i forhandlinger om statsbudsjettet med Frp. Torsdag kom KrF også med sterk kritikk av regjeringen for deres oppfølging av terrorsikringen.

– Jeg registrerer at KrF gjør ulike ting på samme tidspunkt. Det virker som at den splittelsen som var der før landsmøtet deres, fortsatt er der, sa sentralstyremedlem Helge André Njåstad (Frp) til NTB torsdag.