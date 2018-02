– Båndene mellom NATO og Norge er sterke, sa NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg etter møtet med statsminister Erna Solberg (H) mandag.

Stoltenberg er på offisielt besøk i egenskap av å være NATOs generalsekretær og understreker at Norge er et viktig medlemsland. Samtidig la han også vekt på hvor viktig det blir at alliansens medlemsland nå begynner å satse på forsvaret igjen.

– Etter mange år med kutt har en rekke land begynt å øke forsvarsbudsjettene. Etter at NATO i 2014 vedtok at medlemslandene skulle øke forsvarsutgiftene og gradvis komme opp til et forsvarsbudsjett på 2 prosent av brutto nasjonalbudsjett, så er vi glad for å se denne økningen, sa Stoltenberg.

Mens statsminister Erna Solberg fikk spørsmål om hvor fornøyd hun var med at Norge i sitt siste statsbudsjett kun avsetter 1,56 prosent til forsvar, mente hun at dette måtte sees i sammenheng med den økonomiske utviklingen.

– Vi øker bevilgningene og skal fortsette å vokse inn mot 2 prosent, sa Solberg, som mente dette måtte sees i sammenheng med veksten i norsk økonomi.

Stoltenberg sa på sin side at Norge er det eneste av NATOs medlemsland med grense mot Russland som ikke har nådd 2 prosentmålet. Han påpekte av økonomisk vekst ikke er noe negativt.

– Vekst er ingen ulempe. Det er en fordel som gjør det lettere å bruke penger på forsvar, helse og annet, når kaka totalt sett er større. Vekst bør derfor gjøre det lettere å nå målet om 2 prosent, sa Stoltenberg.