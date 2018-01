Etter to uker er Janne Jemtland (36) fortsatt savnet og ingen er mistenkt. Men politiet mener nå det er grunn til å tro at det har skjedd en straffbar handling.

Politiet gjennomførte fredag derfor det som i straffeprosessloven kalles tredjemannsransaking på eiendommen til Janne Jemtland og ektemannen. Det innebærer også at politiet gjør undersøkelser inne i huset.

– Det innebærer at det er skjellig grunn til å tro at det har skjedd en straffbar handling mot Janne Jemtland, opplyste politiadvokat Julie Dalsveen til VG fredag ettermiddag.

Politiet / NTB scanpix

Ingen mistenkt eller siktet

Fortsatt er 36-åringen savnet, og ingen personer har status som mistenkt eller siktet i saken. Politiet opplyste fredag at det ikke er gjort nye vesentlige funn.

Søkene etter den 36 år gamle tobarnsmoren foregår med uforminsket styrke og på flere steder fredag. For tredje dag på rad har politiet spesielt konsentrert seg om Janne Jemtlands bolig i Ellevsætervegen 641 i Brennliroa i Veldre.

Dalsveen sier søkene på eiendommen gjøres av kriminalteknikere og vil ta tid. Bakgrunnen for ransakingen er at dette er siste sted Jemtland ble observert, skriver politiet i en pressemelding.

Straffeprosessloven åpner for at politiet kan ty til såkalt tredjemannsransaking for å sikre eventuelle bevis eller dersom det skulle finnes andre ting som kan bidra til å oppklare en forbrytelse. Loven åpner også for at politiet kan gjennomføre ransakelse når politiet mistenker at det er begått en forbrytelse med en strafferamme på mer enn seks måneder.

NTB SCANPIX

Avfallsanlegg

Fredag gjennomførte Kripos også undersøkelser på Heggvin avfalls- og gjenvinningsstasjon i Løten i forbindelse med søket.

– Som en del av etterforskningen gjennomgår også politiet avfall i dag, skrev Innlandet politidistrikt i orienteringen.

Heggvin avfalls- og gjenvinningsstasjon ligger 18 kilometer fra Brumunddal og tar imot avfall fra Ringsaker, Løten, Stange og Hamar. Ifølge Dagbladet var det tre etterforskere fra Kripos på stedet.

Ble varslet

Driftssjefen ble kontaktet av Kripos torsdag om at de ville foreta undersøkelser på området.

– Vi ble varslet om at de kom, i går ettermiddag, sier driftssjef Helge Alm til avisen.

Janne Jemtland er ikke sett siden natt til 29. desember. To blodspor funnet omtrent en mil fra boligen hennes fremstår som de eneste konkrete sporene etter den savnede 36-åringen. Politiet definerer forsvinningen som en kriminalsak, men sier at de holder alle muligheter åpne for hva som har skjedd med Jemtland.