Den tre måneder gamle jenta som har ligget kritisk skadd på Ullevål sykehus siden 27. desember, døde søndag. Siktelsen mot barnets far er utvidet til drap.

Den lille jenta og hennes familie bor til vanlig i Nordland, men var på ferie i Oslo da barnet den 27. desember ble påført alvorlige skader som gjorde henne kritisk syk.

Foreldrene ble pågrepet på sykehuset. De er siktet for grov mishandling. Faren har erkjent delvis straffskyld for grov mishandling, opplyste politiet til NTB i forrige uke.

AMK-sentralen ble varslet av familiemedlemmer, og barnet ble fraktet til sykehus i ambulanse. På sykehuset ble det konstatert at skadene på barnet ikke var forenlige med fars forklaring om hendelsesforløpet. Sykehuset varslet da politiet, og faren ble pågrepet og siktet for grov mishandling i nære relasjoner.

Alvorlige skader

De medisinske undersøkelsene av jenta viser at hun i tillegg til ferske skader også har alvorlige skader av noe eldre dato.

Jenta døde i 22-tiden i søndag kveld.

– Denne typen grov vold mot et forsvarsløst spedbarn er meget alvorlig, og etterforskningen av slike saker har høyeste prioritet hos politiet. Vi bruker derfor store ressurser i denne etterforskningen, sier politiadvokat Sturla Henriksbø i Oslo politidistrikt.

– Vi har den siste uka gjennomført tilrettelagte avhør med barnets søsken. Vi har også avhørt andre familiemedlemmer i tillegg til de siktede, sa Henriksbø til NTB fredag.

– Ristet babyen ofte

Til politiet skal barnets mor ifølge fengslingskjennelsen ha forklart at faren ofte ristet babyen, og at barnet gråt kraftig. Hun har imidlertid forklart at hun ikke forsto at det barnets far omtalte som «trøsteristing», var farlig. Barnets mor er siktet for passiv medvirkning, ettersom hun ikke skal ha grepet inn for å avverge mishandling. Hun nekter straffskyld.

Barnets far ble fredag i forrige uke varetektsfengslet i fire uker, siktet for grov vold mot datteren. Oslo tingrett la vekt på at han delvis har erkjent straffskyld for mishandlingen. Tingretten løslot først moren, men politiet anket til lagmannsretten som etterkom politiets anmodning om varetektsfengsling også for moren. Hun er siktet for passiv medvirkning til volden.

Mor og far er begge i 30-årene og ikke tidligere straffedømt.