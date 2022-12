Kong Harald med klimabudskap i nyttårstalen – manet til samhold

Kong Harald minner om at vi trenger hverandre i de urolige tidene. I årets nyttårstale trakk han frem klima som en hovedutfordring.

I nyttårstalen minner kongen om at vi trenger hverandre i urolige tider. Foto: Martin Solhaug Standal / NTB / POOL

NTB

– Over store deler av verden ser vi nå at demokratiske friheter svekkes. Fattigdommen øker igjen. Flere er flyktninger på grunn av krig, konflikt og klima. Og klimaet er nå det mest alvorlige. Vi må gjøre alt vi kan for å verne om jorden vår, sa kongen i sin nyttårstale, som ble sendt på NRK.

Han mener vi virkelig trenger hverandre i arbeidet for å løse problemene.

– Vi alle er like avhengig av jorden vår. Og klimaendringer stopper ikke ved landegrenser. Jeg har et inderlig håp om at vi nå vil klare å handle i tråd med alvoret i situasjonen, sier kongen.

Det var lenge usikkert om kongen skulle holde nyttårstalen selv, etter at han før jul var innlagt på sykehus med en infeksjon. I romjulen ble det imidlertid klart at han er frisk nok igjen til å holde talen.

Krigen i Ukraina

Kongen påpeker at vi har lagt bak oss et år med mye dramatikk.

– Med Russlands brutale krigføring i Ukraina har det kommet et nytt alvor inn over vår del av verden. Mange er urolige, både her i Norge og i vårt europeiske fellesskap, sa kongen i talen til det norske folk.

Og fortsatte:

– Vi ser samtidig hvordan nordmenn bidrar både gjennom humanitært arbeid og på andre måter, for hjelpe mennesker i nød. Dette gjør meg både stolt og glad.

Han viser til at folk over hele landet har fått nye naboer, flyktninger som har kommet til Norge i håp om trygghet og trivsel.

Hva kan jeg gjøre for deg?

Et gjennomgående tema i talen, var behovet for å holde sammen i vanskelige tider.

– I dag er mange urolige for fremtiden. Jeg føler med alle som nå opplever nye belastninger – etter to tunge år med pandemi. Jeg håper på bedre tider for hver og én som sliter og er bekymret. Det er en tid for å se hverandre nå, sa kongen.

Han luftet ideen om at vi alle kan spørre noen som kommer vår vei om «hva kan jeg gjøre for deg?».

– Tenk hva det kunne føre til av gode opplevelser og øyeblikk! Det koster ingenting, bare litt hverdagsmot og ekstra omtanke, sier kongen.

– Vi faller og vi reiser oss

Han viser til at både verdenshistorien, Norgeshistorien og enkeltmenneskers livshistorier er fulle av fortellinger om å falle – og å reise seg igjen.

– Dette er historiens og livets egen rytme. Vi faller, og vi reiser oss. Igjen og igjen. Men vi klarer det sjelden alene. Vi trenger hverandre. Og vi må løfte blikket, sier han.

Han oppfordrer folk til å ta seg tid til å forsøke å forstå – og ta hverandre i beste mening.

– Det kan være slitsomt, men det er verdt innsatsen i lengden. På denne måten kan vi bevare og styrke det Norge vi har bygget sammen.