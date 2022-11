Støre erkjenner at fallet i oppslutning også har med ham å gjøre

Statsminister og Ap-leder Jonas Gahr Støre sier han hadde vært uærlig om han ikke erkjente at det dramatiske fallet i oppslutning også har med ham å gjøre.

Statsminister Jonas Gahr Støre erkjenner at Aps fall på målingene også har med ham å gjøre.

NTB

– Ja, jeg tenker på det, sa Støre under en utspørring på et seminar Stortingets presselosje arrangerer tirsdag ettermiddag.

Spørsmålet var om han tenkte at årsakene til fallet i oppslutning også kunne ha med ham å gjøre.

– Da tenker jeg at jeg får hele tiden forsøke å gjøre mitt beste på det jeg er valgt til. Men hvis jeg satt her og sa at dette ikke har med meg å gjøre, da ville jeg ikke vært ærlig, medga statsministeren.

Han ramset opp skyhøye kraftpriser, galopperende prisvekst og historisk lav framtidstro blant husholdningene som bakteppe for den politiske situasjonen – i motsetning til det som var situasjonen før valget som sendte ham inn i statsministerstolen. Nå er det en krevende situasjon, medga han.

– Før valget hadde vi noen tiår bak oss med en forventning om at ting hele tiden ble bedre og med ganske stort rom for å legge til i hvert budsjett, sa han.

Nå er situasjonen snudd på hodet, og budsjettforslaget for neste år er forsøksvis stramt for ikke å tilskynde raskt stigende prisvekt og rentenivå. Samtidig opplever folk generell utrygghet og svekket tro på egen og nasjonens økonomi.

– Dette vender seg mot dem som styrer. Jeg mener vi har valgt en politikk som jeg tror er nødvendig å gjennomføre, men det betyr ikke nødvendigvis at det blir oppfattet som riktig av dem som opplever at nå er det krevende. Nå blir det dyrere, og det kommer til å bli dyrere utover denne høsten. Renta skal fortsette opp, men vi har som mål å få den og prisstigningen ned igjen, sa Støre.