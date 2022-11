Politiet: Avklart på Alfaset – ikke eksplosjonsfare

Det var ikke fare for eksplosjon på Alfaset i Oslo, slik politiet fryktet da lasten forskjøv seg inne i en lastebilkonteiner med gassflasker.

Innsatsleder Svein Bjelland i politiet konstaterte torsdag kveld at det likevel ikke var eksplosjonsfare inne på Alnabruterminalen.

Bildet viser lastebilkonteineren med gassflasker. Etter tre timer hadde politiet fått undersøkt lasten og konstatert at det verken er fare for lekkasje eller eksplosjon.

NTB

– Situasjonen er avklart, og sperringene er opphevet, sa Oslo-politiets innsatsleder Svein Bjelland på stedet torsdag kveld.

– Vi føler oss trygge på at det verken er lekkasje på gassflaskene eller skader på dem som gjør at det er fare lekkasje eller eksplosjon, sa han kort tid etter at brannmannskaper var inne ved lastebilen og undersøkte konteineren med gassflaskene.

Det var i 16.50-tiden torsdag at politiet fikk melding om ulykken inne på Alnabruterminalen på Alfaset i Oslo. De første meldingene gikk ut på at en lastebil hadde veltet og at gassflasker, som blant annet inneholdt acetylen, hadde forskjøvet seg inne i konteineren.

Inntil situasjonen var avklart, ble det etablert en sikkerhetssone på 300 meter rundt ulykkesstedet, fordi man fryktet lekkasje fra flaskene og at det skulle ende med en ukontrollert eksplosjon. Østre Aker vei var en periode stengt, samtidig som togtrafikken mellom Oslo S og Grorud ble stanset.

– Vi kommer nå til å begynne den store jobben med å åpne opp igjen. Det er en stor utfordring. dette er en viktig del av logistikk for gods på Østlandet. Det vil nok ta en tid å få normalisert driften ved terminalen, sier Bjelland.