Bygd i sjokk etter raset Valsøyfjorden – ekstern gruppe skal granske raset

Eksperter jobber på spreng for å avklare om det fortsatt er rasfare i Heim, der én døde da et hus ble tatt fredag. Veiarbeid kan ha vært med på å utløse raset.

Raset som fredag kveld traff et hus i Valsøyfjorden i Heim kommune i Trøndelag, gikk over E39 ved Hennset. Foto: Emilie Sørsdal / NTB

NTB

En kvinne i 80-årene døde da raset tok et hus i Valsøyfjord i Trøndelag fredag kveld. Fem mennesker overlevde raset og ble fraktet til sykehus. Blant dem var et to år gammelt barn som var tre timer i huset etter raset. Den lille jenten ble funnet da redningsmannskaper hørte barnegråt.

Geologer skal undersøke raset, og få klarert om det kan være fare for nye ras i området. Byggingen av nye E39 er satt på pause til situasjonen er avklart.

Odd Jarle Svanem (Sp), ordfører i Heim kommune i Trøndelag, på rasområdet. Foto: Emilie Sørsdal / NTB

– Vi vet ikke om det er fare for nye ras, eller om noe har endret seg siden i går, sier Randi Fagerholt, tjenesteleder i politiet i Trøndelag, til NTB.

Hun viser til at Statens vegvesen skal sette ned en ekstern ekspertgruppe som skal granske raset.

– Veiarbeid er en av teoriene. Årsaken til raset kan ses i sammenheng med mye nedbør, vegetasjon, myr og fin sand på stedet. Det kombinert med entreprenørjobbing og bygging av ny vei kan ha utløst raset. Det er et sammensatt bilde, sier Fagerholt.

En kvinne i 80-årene døde i raset. Eksperter jobber nå med å avklare om det er fare for flere ras. Foto: Emilie Sørsdal / NTB

– Ikke folk i faresonen

Statens vegvesen har satt krisestab etter raset og er på stedet med flere fagfolk.

– Vi bistår politiet på alle måter vi kan, sier prosjektdirektør Ove Nesje i Statens vegvesen.

Han sier at deres geoteknikere ikke er kjent med at det kan være kvikkleire i området. Heller ikke politiet har opplysninger om det. Nesje sier at det pågår en aktiv vurdering av faren for nye ras.

– Det er ikke folk som er i faresonen nå, sier Nesje til NTB på spørsmål om folk i området kan sove trygt fremover.

– Det er kjent at vi driver med bygging av E39. Vi vil ikke spekulere i årsak nå, men veidirektøren har bestemt at det skal settes ned en ekstern ekspertgruppe for å finne årsaken til raset, sier Nesje.

Valsøyfjorden 20220902. Et ras traff fredag kveld et hus i Valsøyfjorden i Heim kommune i Trøndelag. Foto: Kåre Hendset / NTB

Ordfører: Folk føler seg trygge

Kommunen har satt krisestab og opprettet et eget telefonnummer folk kan ringe inn til hvis de trenger noen å snakke med etter raset. Der vil de kunne komme i kontakt med psykososialt kriseteam for å få oppfølging.

Ordfører Odd Jarle Svanem i Heim sier til NTB at han har møtt innbyggerne i den lille bygden lørdag, også folk som var på rasområdet fredag kveld.

– Der er folk i sjokk. Så jeg har brukt mye tid i dag med å snakke med naboer og dem som var til stede. De er ikke redde for nye ras. Jeg snakket med en eldre dame i nabolaget, hun var ikke redd for å bo i sitt hus. De føler seg trygge, sier ordføreren.

Han sier at kommunen avventer de geotekniske undersøkelsene. Det er varslet nytt møte i krisestaben i kommunen klokken 15 søndag, der de skal se på veien videre.

– Vi var ute på rasområdet i dag og fikk se med egne øyne hva slags tragedie det var for dem som var i huset. Mine tanker går til dem som har mistet en av sine, sier ordføreren.

Et ras traff fredag kveld et hus i Valsøyfjorden i Heim kommune i Trøndelag. Nå skal geologer undersøke om det kan være fare for nye ras i området.

Eldre kvinne omkom

Syv personer var involvert i hendelsen. Kvinnen i 80-årene som døde i raset, bodde alene i huset, men hadde besøk av slekt og venner fredag kveld. Ingen av de andre er livstruende skadet.

Kvinnens pårørende er orientert.

En to år gammel jente var blant personene som var i huset under raset. Det tok tre timer å få henne ut. Børge Henden, utrykningssjef i Heim brannvesen, bekrefter til Aftenposten at det var lydene jenten lagde som gjorde at de klarte å finne jenten.

– Vi kunne ikke se jenten, men vi hørte en vag, gråtende stemme.

Støre: – Grusomt når liv går tapt

– Naturkreftene er sterke, og i går kveld var det Valsøyfjord i Trøndelag som ble rammet, skriver statsminister Jonas Gahr Støre på Twitter.

Videre skriver statsministeren at det alltid er grusomt når liv går tapt.

– Mine tanker går til de pårørende. Jeg vil også takke nødetatene for uvurderlig innsats, avslutter Støre.

Rett overfor huset som ble tatt av skredet blir det bygget en ny E39. Vegvesenet har bekreftet at det foregikk anleggsarbeid 30 til 50 meter ovenfor huset fredag kveld. Geologer skal se på om det kan ha påvirket jordraset.

Arbeidet med den nye veien har foregått i området i to måneder. Raset gikk over nåværende E39, derfor er veien stengt.