Riksadvokaten beklager til Birgitte Tengs' fetter

Riksadvokat Jørn Maurud beklager belastningene Birgitte Tengs' fetter og hans familie har vært påført.

Riksadvokat Jørn Maurud beklager påkjenningene Birgitte Tengs' fetter og hans familie er blitt påført.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Han vil ikke kommentere Tengs-saken og den siste utviklingen med tiltalebeslutning mot en 52-år gammel mann, men sier til NRK at han forstår familiens påkjenninger.

– Beklager de belastningene fetteren og hans familie har vært påført, sier Maurud til kanalen.

Birgitte Tengs' fetter ble først domfelt og senere frikjent for drapet på sin 17 år gamle kusine våren 1995.

Også tidligere riksadvokat Tor-Aksel Busch har gått ut med en beklagelse overfor fetteren i lys av at Tengs-etterforskningen ble gjenåpnet, og det ble gjort funn av DNA-bevis mot 52-åringen som når er tiltalt.

– Selv om det ble avsagt frifinnende dom, er det i dag all grunn til å sterkt å beklage overfor fetteren og hans familie at det i sin tid ble utferdiget tiltale mot ham. De har lidd meget. Jeg er selvsagt ikke uten forståelse for at familien retter kritikk mot oss som hadde ansvaret den gangen, og har intet behov for, eller ønske om, å kommentere denne, sa Tor-Aksel Busch til VG etter siktelsen mot den nye mannen i september i fjor.