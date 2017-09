Den kjente islamisten Arfan Bhatti løslates fra varetektsfengsling. Han ble pågrepet i mai, siktet for brudd på våpenlovgivningen.

Bhatti har hele tiden nektet straffskyld etter siktelsen. Ifølge Nettavisen blir han løslatt torsdag.

– Jeg er informert om at Bhatti løslates i morgen. Jeg antar at politiets etterforskning dermed har bekreftet det Bhatti hele tiden har fastholdt, nemlig at han ikke har noen tilknytning til denne saken, sier Bhattis forsvarer Bernt Heiberg.

Han mener løslatelsen skulle kommet for lenge siden.

Bhatti ble pågrepet onsdag 16. mai og har siden sittet varetektsfengslet. Sist fengslingsmøte fant sted 10. august, og Bhatti ble da fengslet i ytterligere fire uker. Han anket kjennelsen til Borgarting lagmannsrett, som forkastet anken.

Siktelsen går på anskaffelse av våpen. Etter pågripelsen sa forsvarer John Christian Elden at politiet mente at Bhatti hadde overlevert noen våpen til andre personer, noe han selv nektet for. I tingretten har islamisten fortalt at han mener pågripelsen i mai var politisk begrunnet.

Arfan Bhatti er straffedømt flere ganger, blant annet for trusler, utpressing og vold.