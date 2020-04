Oppdatert: Dagens viktigste saker om koronautbruddet

Den mye omtalte smittesporingsappen er nå lansert. Og: Haukeland-overlege skeptisk til råd om D-vitamin mot korona.

Nedgangen i antallet innlagte koronapasienter på norske sykehus fortsetter, og er torsdag ettermiddag 175, det laveste på over tre uker.

1. Nå er appen «Smittestopp» her

Statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie lanserte torsdag appen «Smittestopp». Appen lar myndigheter spore bevegelsene til folk.

– Jeg håper derfor at veldig mange gjør som statsministeren og meg; laster ned appen og blir med på å stoppe smitten, sa Høie.

Formålet er å gi myndighetene informasjon om utviklingen av smitteutbruddet, samtidig som brukeren selv blir varslet dersom man kan ha blitt eksponert for koronaviruset.

– Informasjonen som lagres om oss kan redde liv, la Høie til.

2. Byrådet fikk nei til mer krisefullmakt

Byrådspartiene og opposisjonen krasjet mot hverandre da byrådets bruk av krisefullmakten ble debattert torsdag formiddag.

Byrådet har flere ganger bedt bystyret om å forlenge kriseledelsen, som startet 28. februar. Torsdag foreslo byrådsleder Roger Valhammer (Ap) at byrådet kunne håndtere krisefullmakten frem til neste bystyremøte 27. mai.

Det var ikke opposisjonen spesielt interessert i.

– De har gått for langt og har brukt denne for lenge, sier SVs Mikkel Grüner.

3. Skeptisk til D-vitamin mot korona

Amerikanske forskere anbefaler tilskudd av D-vitamin for å unngå koronainfeksjon.

I en studie vises det til at pandemien kom om vinteren, da folk har lave nivåer av vitamin D på grunn av liten eksponering for sollys. Et argument er at eldre, som ofte har lave nivåer av vitamin D, blir hardest rammet.

Haukeland-overlege Bjørn Blomberg er skeptisk.

– Det er ikke dekning for å gi den anbefalingen. Hvis en person med gode D-vitaminlager i kroppen tar tilskudd, kan det faktisk være skadelig, sier han.

