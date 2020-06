Oljeforhandlinger settes på hold

Ap, Frp og Sp gir opp å nå enighet med regjeringspartiene før helgen i forhandlingene om oljeskatt. Samtalene gjenopptas mandag.

Forhandlingene om oljeskatt går på overtid på Stortinget. Bildet viser Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre, Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad og Fremskrittspartiets leder Siv Jensen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

– Det vi har tatt beslutning om, er å ta en time out gjennom helgen. Så får vi tenke hver for oss og litt på tvers og se hvordan vi kan ta opp igjen arbeidet på mandag, sa Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre etter fredagens møter.

De tre regjeringspartiene Høyre, KrF og Venstre er blitt drevet fra skanse til skanse i forhandlingene, der opposisjonspartiene Ap, Frp og Sp er i flertall.

Forhandlingene handler om midlertidige utsettelser av skatteregningen for oljeselskapene i kjølvannet av oljeprisfall, koronakrise og økonomisk bråstopp.

Håpet er å frigjøre pengesummer i 100-milliardersklassen til nye investeringer.

Men blir ordningen for lukrativ for oljeselskapene, kan det bety tapte skatteinntekter for staten på sikt.

Støre understreker at partiene ikke har hastverk i forhandlingene.

– Det viktige er å finne en god løsning. En god løsning som etter Aps syn bør samle bredt, for det er viktig at Storting og regjering har en felles forståelse. Så får vi ta den tiden som trengs for å gjøre alt vi kan for å bidra til det, sier han.