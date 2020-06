Timeout i forhandlingene om oljeskatt

Ap, Frp og Sp gir opp å nå enighet med regjeringspartiene før helgen i forhandlingene på Stortinget om oljeskatt. Samtalene gjenopptas mandag.

Forhandlingene om oljeskatt går på overtid på Stortinget. Bildet viser Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre, Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad og Fremskrittspartiets leder Siv Jensen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Etter en rekke møter både sammen og i mindre grupper kastet de parlamentariske lederne inn håndkleet rundt klokka 16.30 fredag ettermiddag.

Da var konklusjonen at løsningen får vente, selv om forhandlingene allerede er på overtid.

– Det vi har tatt beslutning om, er å ta en timeout gjennom helgen. Så får vi tenke hver for oss og litt på tvers og se hvordan vi kan ta opp igjen arbeidet på mandag, sa Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

Han understreker at ingen har forlatt bordet.

– Med hvilepuls har vi sagt at det er der vi er fredag ettermiddag. Da gjør vi klokt i å ta den timeouten.

Regjeringen under press

De tre regjeringspartiene Høyre, KrF og Venstre er blitt drevet fra skanse til skanse i forhandlingene, der opposisjonspartiene Ap, Frp og Sp er i flertall.

SV trakk seg fra forhandlingene tirsdag.

Det partiene forhandler om, er en midlertidig utsettelse på skatteregningen for oljeselskapene i kjølvannet av oljeprisfall, koronakrise og økonomisk bråstopp.

Håpet er å frigjøre pengesummer i 100-milliardersklassen til nye investeringer.

Men blir ordningen for lukrativ for oljeselskapene, kan det bety tapte skatteinntekter for staten på sikt. Samtidig er regjeringspartiene bekymret for at løsningene skal skape et press på skatteordningene for andre næringer.

Vil ta tida til hjelp

Støre understreker at partiene ikke har hastverk i forhandlingene.

– Det viktige er å finne en god løsning. En god løsning som etter Aps syn bør samle bredt, for det er viktig at Storting og regjering har en felles forståelse. Så får vi ta den tiden som trengs for å gjøre alt vi kan for å bidra til det, sier han.

Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad konstaterer at det fortsatt ikke er enighet om noe som samler bredt.

– For Senterpartiets del tror vi at regjeringen vil ha godt av å tenke seg om i helgen. Den muligheten skal vi gi dem, sier hun.

Selskapsskatt

Stridens kjerne har vært et valg mellom to ulike modeller for beskatningen.

Den ene modellen vil bety endring av selskapsskatten. Dette er noe oljebransjen har ønsket seg sterkt, og etter det NTB kjenner til, har modellen nå støtte fra Ap, Frp og Sp.

Men regjeringspartiene har sterke motforestillinger. Deres frykt er at en endring av selskapsskatten for oljeselskapene kan føre til at andre næringer krever det samme.

«En risikerer dermed å uthule selskapsskatten på sikt», skrev Sanner i et brev til Stortinget torsdag.

I den andre modellen får næringen et ekstrafradrag i form av større friinntekt i stedet for at selskapsskatten endres. Men dilemmaet med denne modellen er at den kan føre til at staten taper skatteinntekter på sikt.

Dermed kan løsningen få preg av å være skattesubsidier i stedet for bare en utsettelse på skatteregningen.