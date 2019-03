Det brenner i et næringsbygg i Hunndalen i Gjøvik. Politiet har satt i gang evakuering av omtrent 200 beboere i området som er utsatt for røyken.

Politiet fikk melding om brannen klokken 4.46 natt til lørdag av brannvesenet. Politiet advarer mot farlig røyk i området. Det er ifølge politiet en tung, svart og farlig røyk.

Ikke fare for spredning

Det er sendt ut varsel om evakuering via kommunen til 85 boenheter, opplyser politiet til NTB. Det bor omtrent 200 personer i det berørte området. Evakueringen ble igangsatt klokken 8.40.

– Beboerne kjøres til et hotell i Gjøvik, der de blir møtt av politi, helsevesen og personer fra kommunen, sier operasjonsleder Per Solberg i Innlandet politidistrikt.

Evakueringen er igangsatt som følge av røyk fra brannen. Det skal ikke være fare for at brannen sprer seg til boligfeltet.

Elektroprodukter

– Det er meldt at brannvesenet har kontroll, men det ventes at det vil være røyk i området i en god tid, uten at jeg kan tidfeste det, sier Solberg.

I næringsbygget som brenner, skjer det blant annet gjenvinning av metall og elartikler. Bygget er tilknyttet selskapet Metallco.

Det brenner i destruerte elektroprodukter, som blant annet inneholder PVC, ifølge politiet.

I forbindelse med slukningsarbeidet er Gjøvikbanen stengt for trafikk i begge retninger, ettersom næringsbygget ligger inntil togskinnene.