Meklingen i oppgjørene for stat og kommune fortsetter på overtid

Det mekles nå på overtid i tre forskjellige lønnsoppgjør etter at fristen utløp ved midnatt. Tusenvis kan bli tatt ut i streik fra tirsdag morgen.

Riksmekler Mats Wilhelm Ruland.

NTB

Rundt en time før fristen gikk ut ved midnatt sa riksmekler Mats Wilhelm Ruland til NRK at han ikke regnet med at partene ville bli enige før fristen og at meklingen ville fortsette utover natten.

– Vi holder på til vi er ferdige, om det er 2 i natt eller 14 i morgen, sier Ruland til FriFagbevegelse.

Ruland sier at det har blitt jobbet godt og konstruktivt i alle de tre meklingene.

– Det har vært god bevegelse i meklingene gjennom dagen i dag, og gjennom helgen også, sier han.

Meklingene omhandler lønnen og arbeidsvilkårene til flere hundre tusen ansatte i stat og kommune:

* Nesten 3.500 statsansatte er klare til å streike fra tirsdag morgen hvis kravene deres ikke blir møtt. Departementer, politiet, toll og skatt blir rammet. Over 41.000 ansatte i staten omfattes av tariffavtalene det forhandles om.

* Rundt 10.000 arbeidstakere er omfattet av det første streikevarselet i kommuneoppgjøret, som kan ramme barnehager, skoler og tjenester over hele landet. Det forhandles om tariffavtalene til rundt 450.000 kommuneansatte, fordelt på 370.000 årsverk.

* Ansatte i Oslo kommune forhandler separat. Her omfatter det første streikevarselet snaut 1.700 arbeidstakere. Blant virksomhetene som vil bli rammet, er skoler, barnehager og en rekke kommunale etater og tjenester.