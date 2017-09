Frp-leder Siv Jensen ønsker at Sylvi Listhaug overtar som justisminister, samtidig som hun beholder ansvaret for innvandrings- og integreringsfeltet, ifølge DN.

Per-Willy Amundsens (Frp) dager som justis- og beredskapsminister er talte, skriver avisen, som viser til regjeringskilder både i Fremskrittspartiet og Høyre. Det ligger uansett an til rokeringer i regjeringen i forbindelse med at utenriksminister Børge Brende (H) går av i midten av oktober.

I dag er Justisdepartementet delt i to ansvarsområder. Amundsen har porteføljen justis og beredskap, mens Sylvi Listhaug har innvandring og integrering.

Begge regjeringspartiene skal være enige om at det er behov for en sterkere politisk ledelse av justis- og beredskapsfeltet, men det er uvisst hvordan Høyre vil stille seg til at Listhaug tar over.

Høyre er opptatt av å gjenvinne tillit på justisfeltet, men har et problem med å finne noen åpenbare kandidater, erkjenner kilder i partiet overfor DN. Parlamentarisk leder Trond Helleland har tidligere vært en profil på området, men er ikke så aktuell så lenge konen Linda Hofstad Helleland sitter som kulturminister.

Et alternativ er å flytte en annen Høyre-statsråd, som Jan Tore Sanner eller Monica Mæland, over i Justisdepartementet for å overta Amundsens jobb, skriver avisen.