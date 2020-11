Her er paret bak vaksinen som kan stoppe pandemien

De er barn av tyrkiske immigranter. Nå står de bak vaksinen som vekker håp i hele verden.

Ugur Sahin (55) er direktør i selskapet BioNTech. Sammen med kona Özlem Türeci står han bak selskapet som mandag slapp verdensnyheten om en vaksine mot koronaviruset. Foto: Fabian Bimmer / Reuters/ NTB

Faren var en tyrkisk immigrant som fikk jobb på en bilfabrikk i Köln. Nå har sønnen Ugur Sahin (55) blitt en av de 100 rikeste tyskerne.

Sammen med kona Özlem Türeci står han bak selskapet BioNTech, som mandag kom med verdensnyheten om en ny vaksine har vist seg å være svært effektiv mot korona.

Egentlig hadde Sahin og Türeci bestemt seg for å vie livet sitt til å finne en kur mot kreft.

Dette arbeidet skulle bli nøkkelen til vaksinegjennombruddet.

Men fortsatt gjenstår viktige og ubesvarte spørsmål.

– Ingen alvorlige bivirkninger

«Ingen alvorlige sikkerhetsbekymringer er observert», skriver Sahin og Türeci i en melding fra sitt selskap BioNTech til investorene.

Sammen med legemiddelgiganten Pfizer står de bak vaksinen.

MRNA-vaksinen kan beskrives som ørsmå nanopartikler, som er små fettbobler. Inne i hver boble ligger en syntetisk versjon av det genetiske arvematerialet til viruset. Vaksinen lurer kroppens immunforsvar til å lage antistoffer.

De eneste bivirkningene som så langt er påvist etter nesten to måneder, er milde.

Med unntak av høyere feber, utmattelse eller frysninger, er det hittil ikke påvist alvorlige følger. Det sier vaksineutvikler Pathrin Jansen i Pfizer til Washington Post.

Ideen til vaksinen fikk Sahin i januar da han leste en forskningsartikkel fra utbruddet i Wuhan.

Da slo det ham at deres forskning på MRNA-medisiner mot kreft også kunne brukes til vaksiner mot viruset.

Så ansatte han 500 medarbeidere.

To måneder senere i mars fikk han legemiddelgiganten Pfizer med på laget.

22.000 personer har fått den nye Pfizer-vaksinen. Så langt er det ikke rapportert om noen alvorlige bivirkninger. Foto: University of Maryland School of Medicine/ Ntb

Milliarder i sykkelhjelm og jeans

««Til tross for resultatene han har oppnådd, har han aldri forandret seg får være utrolig ydmyk», sier en av hans kolleger til nyhetsbyrået Reuters.

Ekteparet betegnes som et «undervurdert drømmeteam».

Sahun selv går rundt i jeans med sin sykkelhjelm og en sekk.

Begge studerte medisin og traff hverandre ved Saarland universitet i Homburg. Deres foreldre kom til daværende Vest-Tyskland som «gastarbeiter» på slutten av 60-tallet.

Allerede i 2001 begynte de unge legene å forske på utvikling av antistoffer for å bekjempe kreft. Selv på sin bryllupsdag dro paret ned på sitt laboratorium for å jobbe, har Türeci fortalt til tyske medier.

Ekteparet arbeidet i mange år med den østerrikske kreft-pionéren Christoph Huber. Sammen med Huber stiftet til BioNTech i 2008.

Sahin sier til Reuters at han ikke var i nærheten av å skjønne hvor vanskelig oppgaven skulle bli.

Etter en børsoppgang på 23,4 prosent mandag, er BioNTech nå verdsatt til om lag 210 milliarder kroner.

Verdien til selskapet er nå fire ganger mer enn tyske Lufthansa, skriver avisen Guardian.

De ubesvarte spørsmålene

Selv om de fleste forskere tolker nyheten som svært positiv, understreker de fleste at svært viktige detaljer fortsatt mangler.

«Vi har ikke fått noen data ennå», sier den tyske immunologen Leif-Erik Sanders ved Berlin Charité til Süddeutsche Zeitung.

Forskere peker på at de fleste spørsmålene fortsatt ikke er besvart.

Ingen vet ennå om vaksinen er like effektiv for eldre og andre i risikogruppen. Dette er det viktigste ubesvarte spørsmålet, ifølge Washington Post.

Et annet spørsmål er det faktisk var vaksinen som forhindret at deltagerne ble smittet, eller om det kan skyldtes andre forhold. Dette kan være avhengig av hvor mye virus de har vært utsatt for.

Et krav fra amerikanske myndigheter er at minst fem av de smittede i placebo-gruppen skal ha utviklet alvorlig covid-19. Så langt har ikke forskerne undersøkt dataene nok til å kunne svare på dette.

Holder effekten seg over tid? Resultatene så langt viser effekt etter en uke. Dermed er det altfor tidlig å svare på spørsmålet om hvor lenge vaksinen gir beskyttelse. WHO anbefaler minst tre måneder med observasjon.

Det er også usikkert om vaksinen forhindrer at smittede uten symptomer sprer viruset.

Legger frem dataene om tre uker

Pfizer og BioNTech lover å legge frem nøyaktige data om vaksineforsøkene i løpet av tre uker.

Først da kan vi se nøyaktig hva som skjedde med deltagerne. Dette vil omfatte tester og resultater for de to første månedene etter at de fikk siste vaksine.

Deltagerne skal overvåkes i lang tid fremover, selv om vaksinen snart tas i bruk.

«Deltagerne vil fortsatt bli monitorert for langsiktig beskyttelse og sikkerhet i ytterligere to år etter deres andre dose», skriver Biontech.

Visepresidenten i Pfizer, William Gruber, har ledet arbeidet.

«Jeg har jobbet med vaksineutvikling i 35 år. Disse resultatene er ekstraordinære», sier Gruber til Statnews. Han viser til at bivirkningene er de samme som tidligere rapportert.

Sterkere statistisk underlag

Før mandagens nyhet ble publisert, har det pågått et viktig drama internt i legemiddelselskapet, skriver Statnews.

Pfizer planla opprinnelig å vurdere effekten når man hadde fått de første 32 smittetilfellene blant de 44.000 deltagerne. Tanken var at Pfizer mente vaksinen ville være effektiv dersom mindre enn seks av 22.000 vaksinerte ble smittet.

Denne strategien førte til kritikk. Motargumentet var at dette ville være et altfor svakt og usikkert underlag.

Derfor besluttet Pfizer å vente. Først onsdag i forrige uke begynte forskerne å analysere prøvene. Da hadde antallet smittede i utvalget kommet opp i 94.

Dermed er det statistiske underlaget langt sterkere.

Pfizer har også gjort et annet grep som har ført til at selskapet kunne publisere et resultat raskt.

Selskapet opprettet en uavhengig gruppe av forskere, som kunne vurdere funnene. De fikk se resultatene søndag. Dermed kunne Pfizer allerede mandag publisere sin pressemelding.

– Vil ikke forandre vinteren for de fleste av oss

«Denne vaksinen, og enhver annen vaksine som nå utprøves, vil ikke forandre noe denne vinteren for de fleste av oss».

Det sier Eleanor Riley, som er professor i immunologi ved Universitetet i Edinburgh i en uttalelse.

Hun peker på at en vaksine i beste fall kan tas i bruk for noen få utvalgte før nyttår.

Dessuten trengs to doser av vaksinen med tre ukers mellomrom. I tillegg tar det en uke etter siste vaksine før den virker.

«Vi vet heller ikke om vaksinen bare reduserer symptomene, eller om den faktisk hindrer infeksjon», sier Riley.