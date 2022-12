Statsadvokaten redegjør: Derfor skal Viggo Kristiansen frikjennes

Nå forteller statsadvokaten hvorfor Viggo Kristiansen ikke burde vært dømt for voldtekt og drap på to jenter i Baneheia for mer enn 20 år siden.

Statsadvokat Johan Øverberg under behandlingen av Viggo Kristiansens gjenåpningssak i Borgarting lagmannsrett.

Wasim K. Riaz

David Vojislav Krekling

Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble voldtatt og drept 19. mai 2000. De ble funnet to dager senere. Jan Helge Andersen tilsto å ha vært med på ugjerningen og ble dømt til 19 års fengsel. Viggo Kristiansen har hele tiden hevdet at han ikke har noe med saken å gjøre. Han ble dømt til 21 års forvaring med 10 års minstetid.

Kristiansen hadde sonet i mer enn 20 år for voldtekt og drap på begge jentene før riksadvokat Jørn Sigurd Maurud kom til at det ikke var grunnlag for å dømme Viggo Kristiansen.

I dag redegjør statsadvokatene Andreas Schei og Johan Øverberg for hvorfor det ikke har vært grunnlag for å dømme Kristiansen. Det skjer i Borgarting lagmannsrett som ble satt klokken 09.05. Et stort antall pressefolk er til stede i retten for å følge med på det som skal skje i dag.

– Riksadvokaten mener at det ikke er bevismessig grunnlag for å straffeforfølge Kristiansen, sier statsadvokat Øverberg.

Det har vært ny etterforskning av saken etter at det ble bestemt i fjor at saken skal gjenopptas. Der kom det frem at det ikke var grunnlag for å straffeforfølge Kristiansen.

Det er Kristiansens og Jan Helge Andersens forklaringer, DNA og teledata som er de mest sentrale bevisene i saken.

Forsvarer Arvid Sjødin før behandlingen av Viggo Kristiansens gjenåpningssak i Borgarting lagmannsrett.

Blir formelt frikjent på torsdag

Allerede på torsdag kommer avgjørelsen fra lagmannsretten. Da blir han formelt frifunnet for både voldtektene og drapet på de to jentene i Baneheia i mai 2000. Det er lagmann Tonje Vang som er rettens administrator. Med seg har hun en lagdommer og fem sivile meddommere som skal ta denne avgjørelsen.

Bevisene som førte til domfellelsen i 2002, var i stort grad basert på forklaringer fra medtiltalte Jan Helge Andersen. Han fortalte hvordan Kristiansen lokket barna og overtalte Andersen til å være med på det.

Selv har Kristiansen hevdet at han ikke var på åstedet.

Ifølge statsadvokat Øverberg ble det funnet DNA-spor på jentene som den gang tilsa at det var to gjerningspersoner.

– I ettertid ble det sådd tvil om DNA fra to gjerningspersoner, sier Øverberg i dag.

– Endret syn på DNA-bevis er en av grunnene til at saken ble gjenopprettet senere, legger han til.

Også teledata ble et tema i lagmannsretten. Kristiansens telefon hadde den dagen SMS-trafikk som ble registrert på en base i nærheten av boligens hans. Dermed kan man i dag si at han mest sannsynlig var hjemme, slik han selv har sagt.

– Retten valgte den gang å se bort fra teledata-bevis. Det er DNA-bevis og teledata-bevis som er de viktigste, sier Øverberg.

Tvilsom DNA-analyse

Den dagen drapene skjedde, var Kristiansen og Andersen sammen i en periode. Ifølge Kristiansen skilte de lag etter hvert. Kristiansen har forklart at han kom hjem.

Andersen mener at de ikke skilte lag, men at de dro sammen til Baneheia.

Noen dager senere forklarte Kristiansen til politiet at de to likevel møttes senere på dagen. Det var etter at et vitne hadde sagt til politiet at han hadde sett Andersen og Kristiansen sammen.

– Det var tatt mange DNA-prøver av jentene, både på kroppen og av klærne deres. Man kunne se mannlig DNA, men mengdene var svært små, forteller Øverberg.

Fire av prøvene den gangen ble det sendt til Spania. Der ble det treff som den gang ble lagt til grunn at det var to gjerningspersoner. Nå vet man at over 54 prosent av norske menn har den varianten i DNA som ble funnet hos Kristiansens prøve den gang.

– Analyseresultatene man fikk, er mye diskutert i ettertid, sier Øverberg.

Han legger til at det også kan ha vært snakk om kontaminering.

Samlet sett var det slik at alle sakkyndige har i kjølvannet av dommen har vært kritiske til bruken DNA-bevis.

DNA av kun én gjerningsperson

I 2010 og 2018 ble det gjort flere analyser av DNA i Sverige, men de ga ingen svar. Etter at saken ble gjenopprettet, har det vært flere nye DNA-analyser. Disse analysene var på flere punkter forenlige med Jan Helge Andersen.

Det som kanskje var mest overraskende, var at prøven som første gang pekte i retning mot Kristiansen, pekte i de siste prøvene på Andersen. Også prøver sendt til Basel, viser DNA-funn forenlig med Andersen-

– Samlet sett er det gjort flere DNA-funn på Lene fra Andersen, men ikke fra Kristiansen. Det er ikke funnet DNA fra to gjerningspersoner, men kun fra en gjerningsperson, sier Øverberg.

Teledata: Kristiansen var i arbeidsboden

Øverberg redegjør nå for teledata for Kristiansens mobiltelefon. Analysene viser at Kristiansen hadde brukt mobiltelefon fra et område med en basestasjon som ikke var i umiddelbar nærheten av åstedet.

Det ble gjort to undersøkelser av mobilbruk og hvor telefonen befant seg da jentene ble drept.

Det betyr ifølge Øverberg at Andersens forklaring kan neppe stemme med den ruten han mener at de to tok.

Ifølge statsadvokat Øverberg er teledataene forenlig med at Kristiansen oppholdt seg i arbeidsboden sin ved sin bolig.