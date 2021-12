Kristen høgskole må rette opp mangler for å beholde høyskolestatus

Den kristne NLA Høgskolen må rette opp flere mangler for å få beholde sin status som høgskole. Skolen har fått en frist på to år for å oppfylle kravene.

NLA Høgskolens største studiested i Sandviken i Bergen. Høyskolen, som også har avdelinger i Oslo og Kristiansand, er under lupen fra tilsynsorganet Nokut.

NTB

Publisert Publisert Nå nettopp

En sakkyndig komité fra Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) har konkludert med at NLA Høgskolen ikke oppfyller alle gjeldende krav for høgskoler, skriver Khrono.

Dersom de mister akkrediteringen som høgskole, vil de også kunne miste statsstøtten, som i dag er på omtrent 280 millioner kroner.

– NLA Høgskolen har fått en frist på to år for å dokumentere at de mangelfulle forholdene er utbedret. Etter opprettingsfristen vil det bli gjort en ny sakkyndig vurdering, sier Nokut-direktør Kristin Vinje i en pressemelding.

NLA Høgskolen er en privat høyskole som tilbyr lærerutdanning,