Mann fengslet i fire uker for voldtekt av ukrainsk flyktning i Tromsø

Mannen i 20-årene som er siktet for å ha voldtatt en 17 år gammel ukrainsk flyktning i Tromsø, er varetektsfengslet i fire uker.

En mann i 20-årene er siktet for å ha voldtatt og utnyttet en 17 år gammel jente som nylig ankom Norge fra Ukraina. Han ble lørdag varetektsfengslet i fire uker i Nord-Troms og Senja tingrett.

NTB-Fredrik Moen Gabrielsen

Publisert Publisert I dag 09:15

Lørdagens kjennelse i Nord-Troms og Senja tingrett er i tråd med påtalemyndigheten begjæring.

Han er siktet for voldtekt og utnyttelse av en person under 18 år i en særlig sårbar livssituasjon, skriver Troms politidistrikt i en pressemelding.

– Hendelsen skal ha funnet sted torsdag kveld, og han ble pågrepet senere på kvelden, sier politiadvokat Kjersti Mari Nilsen til NTB.

Pågripelsen skal ha gått rolig for seg, ifølge politiet. VG skriver at mannen er kjent for politiet fra tidligere. Han er tiltalt i en annen sedelighetssak som skal opp i retten senere denne måneden, skriver NRK.

– Han er avhørt i innledende avhør. Politiet vil gjennomføre ytterligere avhør, i tillegg til taktisk og teknisk etterforskning. Dette er en høyt prioritert sak, sier Nilsen.

– Går ikke an å beskrive

Fengslingsmøtet ble gjennomført som såkalt kontorforretning, altså uten at siktede selv møtte i retten.

Hans forsvarer, advokat Håvard Utstøl Jakobsen, opplyser til NTB at mannen begjærer seg løslatt, og at han ikke samtykker til fengsling.

Den 17 år gamle jentas bistandsadvokat Ingunn Tøllefsen synes det er vanskelig å beskrive hvordan jenta har det nå.

– Hun rømmer fra en by under bombing og tror hun kommer i trygghet, så opplever hun noe sånt. Det går ikke an å beskrive hvordan hun har det, sier Tøllefsen til NTB.

Politiet måtte vokte asylmottak

Over 11.000 ukrainske flyktninger har hittil ankommet Norge, og det er ventet langt flere i tiden fremover. Flere steder har det vært meldt om at ukrainske flyktninger har opplevd uønsket oppmerksomhet på mottakene, uttalte Utlendingsdirektoratet (UDI) tidligere denne uka.

– UDI er kjent med at personer som ønsker å utnytte asylsøkere, kan oppsøke mottak, sier fagleder Gro Anna Persheim i UDI.

På et flyktningmottak i Kvinesdal i Agder har politiet måtte stå vakt for å beskytte kvinnelige ukrainske flyktninger mot innpåslitne menn som har reist langveis fra, skrev Fædrelandsvennen.

– Det kommer mannfolk helt fra Østlandet som vil ha kontakt med damene her. De ønsker rett og slett å utnytte sårbare, traumatiserte mennesker. Det er skremmende, sa mottaksleder Liv Ellen Omdal til avisa.