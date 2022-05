Fortsatt ingen pågripelser etter skyting i Oslo

Ifølge politiet er det ingenting som tyder på at mannen som ble funnet skutt på Mortensrud i Oslo søndag, var et tilfeldig offer. Ingen er pågrepet i saken.

Politiet ved Mortensrud kirke, der en mann ble funnet skutt søndag.

Offeret, en mann i 20-årene, er alvorlig skadd.

Til Avisa Oslo opplyser Lene Owren Furli ved kriminalvakta i Oslo politidistrikt at ingen er pågrepet i saken. Hun ønsker ikke å si om politiet har noen mistenkte.

– Det ønsker vi ikke å si noe mer om av hensyn til etterforskningen. Det jeg kan si, er at det er ingenting som tyder på at personen er et tilfeldig offer, sier hun.

Saken etterforskes som grov kroppsskade.

Ifølge Avisa Oslo mistenker politiet at skytingen skjedde på en gjesteparkering i Mortensrudveien, og et område rundt Furuåsen boligsameie ble sperret av søndag kveld.

Politiet fikk melding om saken søndag klokka 19.23. Den skadde ble funnet ved Mortensrud kirke.

– Vi ble oppringt av et vitne som sa at en person var skutt og befant seg ved Mortensrud kirke. Da politiet kom hit, fant vi en mann skutt, og han er alvorlig skadd, men ikke kritisk. Han er kjørt til Ullevål sykehus, fortalte politiets innsatsleder på stedet, Gunnhild Finne Nilsen, til NTB.