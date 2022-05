Millionfesten i det statlige selskapet sjokkerer politikerne

Flere partier på Stortinget varsler grundige undersøkelser om utbetalingene til ledelsen i helstatlige Argentum.

De ordningene styret i Argentum har innvilget administrerende direktør Joachim Høegh-Krohn vekker bestyrtelse på Stortinget.

Kraftig språkbruk. Det er fellesnevneren når Bergens Tidende ber sentrale næringspolitikere kommentere Argentum-sjef Joachim Høegh-Krohns lønn, bonus og utbytte. Flere varsler spørsmål til næringsministeren, og det vurderes om saken bør granskes av kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Har tjent 135 millioner kroner

Bergens Tidende avdekket tirsdag at Høegh-Krohns samlede utbetaling for 2021 blir 24,5 millioner kroner. Siden han ble ansatt i det statlige investeringsselskapet for 16 år siden, har han tjent 135 millioner kroner.

En vesentlig del av milliondrysset over Argentum-ledelsen kommer fra en spesiell medinvestorordning gjennom selskapet Bradbenken Partner AS. Staten, gjennom Argentum, står for 90 prosent av investeringene, men når utbyttet skal fordeles, er alt snudd på hodet. Da får syv ansatte, med Høegh-Krohn i spissen, nesten alle pengene, etter at staten har fått en beskjeden rente på innskutt kapital.

Argentums styreleder Kjell Martin Grimeland stilte seg søndag kveld undrende til kritikk fra sin eier, næringsminister Jan Christian Vestre. Han forsvarte den omstridte Bradbenken-ordningen. Ett døgn senere hadde han snudd og varslet at hele ordningen skal skrotes, men først om noen år.

Usikkert når utbyttefesten stopper

Sendt mandag kveld varslet styreleder Kjell Martin Grimeland både Bergens Tidende og eieren, Nærings- og fiskeridepartementet, om at aksjonærene i Bradbenken hadde besluttet å avvikle ordningen for «å skape nødvendig ro».

Han opplyste at Bradbenken Partner AS vil avvikles over en treårsperiode, og at anslagsvis en tredel selskapets eiendeler vil bli solgt årlig.

På spørsmål fra BT vil ikke Argentum svare på hvor mye staten vil kreve utbetalt av et eventuelt overskudd ved nedsalg. Spørsmålet er avgjørende for om ledelsen i Argentum kan fortsette utbyttefesten i tre år til.

Ifølge siste tilgjengelige regnskap for 2020 hadde Bradbenken Partner AS samlede investeringer ved årsslutt en markedsverdi på 92,7 millioner kroner. Hva verdiene av investeringene er i dag er ikke kjent, og Argentum har ikke besvart spørsmål om hva samlet markedsverdi nå er.

Vil komme til bunns i saken

SVs nestleder, Torgeir Knag Fylkesnes, er fornøyd med at ordningen skal avvikles, men sier det utløser flere spørsmål.

– I årevis har svaret fra både Argentum og skiftende statsråder vært at en avvikling ikke var mulig. Så viser det seg at det likevel er mulig. Dette er en åpenbar sak for Stortingets kontrollkomité, hvor vi må komme til bunns i hva som har skjedd. Det inkluderer all dialog og korrespondanse mellom statsråder, embetsverk og Argentum, sier Fylkesnes.

SVs nestleder og næringspolitiske talsperson, Torgeir Knag Fylkesnes, mener BTs funn om Argentum er en åpenbar sak for Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Han viser til at enorme summer er tatt ut, samtidig som Stortingets signaler har vært å bremse.

– Det er helt ufattelig for Stortinget og for folk hele landet, sier Fylkesnes.

Han lurer på hva departementets eierskapsavdeling har holdt på med «når ingen av de politiske signalene er fulgt opp».

– Det har omtrent bare utløst latter, og så har de fortsatt som før, sier Fylkesnes.

Sjokkert venstrepolitiker

Venstres næringspolitiske talsperson, Alfred Bjørlo, sier «det rett og slett er sjokkerende at det har vært mulig.»

– Det er helt hinsides og uholdbart med slike betingelser i et statlig selskap, sier han og kaller det «et kroneksempel på hvor galt det kan gå med statlig eierskap.»

Bjørlo er ikke beroliget av at selskapet vil bruke tre år på å avvikle ordningen.

– Så sant det er mulig å komme seg ut av avtalen, må det gjøres tidligere.

Han varsler at statsråden vil få spørsmål om saken.

– Hovedpoenget er at vi må få slutt på slike horrible bonusordninger raskest mulig, sier han.

Venstres næringspolitiske talsperson, Alfred Bjørlo, kaller Argentum-avtalene «helt hinsides».

Mener ukultur er avdekket

Sps finanspolitiske talsperson, Geir Pollestad, stilte i 2016 daværende næringsminister Monica Mæland spørsmål om saken. Da fikk han vite at ordningen var under avvikling.

Han skriver i en SMS at det er veldig overraskende at ordningen fortsatt finnes og at den lever i beste velgående. Pollestad håper og tror at næringsminister Jan Christian Vestre vil rydde opp.

Frps Sivert Bjørnstad er glad for at det slås ned på ordningen.

– Den vitner om en ukultur over tid i selskapet. Slik skal det ikke være i et statlig selskap, og det er bra at Næringsdepartementet rydder opp, skriver han i en SMS.

MDG vurderer kontrollsak

Rasmus Hansson, Miljøpartiet De Grønne, spør hvor regjeringen er:

– Finansminister Trygve Slagsvold Vedum har bråkt om høye lederlønninger i flere år, og her er det snakk om et helstatlig selskap hvor regjeringen enkelt kan styre lederlønningene. Nå må regjeringen ta grep og få orden på midlene som burde høre fellesskapet til.

– Jeg håper Vestre oppfyller sitt løfte om tiltak mot høye lederlønninger og at vi ikke må sitte å se på at millionene fortsetter å rulle ut i flere år fremover. Det er helt uhørt at regjeringen tillater spekulative lønns-, bonus- og fordelssystemer i den statlige delen av pengeflytterbransjen, sier Hansson.

MDG vil, som SV, undersøke om dette egner seg som en sak for kontrollkomiteen på Stortinget.

MDGs næringspolitiske talsperson, Rasmus Hansson, mener det er helt uhørt at regjeringen tillater spekulative lønns-, bonus- og fordelssystemer i statlige selskaper.

– Det er forbausende at regjeringen ikke har fulgt opp sin tøffe politiske retorikk om lederlønninger. Det kan nesten virke som om staten har abdisert i møte med folk som opptrer stikk i strid med politiske signaler fra regjering etter regjering, sier Hansson.

Marie Sneve Martinussen i Rødt sier saken «er helt vanvittig».

– Det er en skandale at det er gitt politiske signaler som i praksis ikke er fulgt opp, sier hun og lover å følge opp hvordan styret i selskapet rent konkret vil gjennomføre avviklingen av Bradbenken.

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) var tirsdag taus om avtalen som skal føre til avvikling av Bradbenken Partner AS.

Næringsminister Jan Christian Vestre vil tirsdag ikke svare på spørsmål om avviklingen av Bradbenken Partner AS. Forklaringen er at departementet først ønsker å sette seg inn i avtalen styreleder Kjell Martin Grimeland har informert om.