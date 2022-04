Kongen delte ut forskningspriser

Kong Harald overrakte torsdag priser for hjerte- og demensforskning til professor Eva Gerdts og professor Bettina Husebø. Det er første gang to kvinner får prisene.

Professor Eva Gerdts (venstre) fikk Hjerteforskningsprisen og professor Bettina Husebø fikk Demensforskningsprisen under utdelingen av forskningsprisene til Nasjonalforeningen for folkehelsens forskningspriser 2022. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

NTB

Nasjonalforeningen for folkehelsens to forskningspriser ble overrakt ved Det Norske Teatret i Oslo under en tilstelning torsdag.

Professor Eva Gerdts ble tildelt Hjerteforskningsprisen.

Professor Bettina Husebø ble tildelt Demensforskningsprisen.

Kong Harald var torsdag til stede ved utdelingen av Nasjonalforeningen for folkehelsens forskningspriser 2022.

Bettina Husebø er leder ved Senter for alders- og sykehjemsmedisin ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen. I juryens begrunnelse heter det at hun har bidratt til banebrytende arbeid med å skape oppmerksomhet på et fagfelt som lenge har vært neglisjert; smertelindring hos personer med demens. Husebø forsker også på hvordan eldre kan bli boende hjemme lenger.

Eva Gerdts er også professor ved Universitetet i Bergen og leder Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner. Juryen skriver at hennes forskning har bidratt til økt innsats for å finne ut mer om hjertesykdom og kjønnsforskjeller. Hun har blant annet publisert forskning som viser at én av to kvinner ikke får behandling som virker ved hjertesvikt.

Forskningsprisene er en anerkjennelse og belønning som gis til en forsker eller forskningsgruppe i Norge på grunnlag av betydelige resultater innen demensforskningen og hjerte- og karforskningen.