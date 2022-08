Gjermund Cappelen er løslatt fra fengsel

Gjermund Cappelen er løslatt fra fengsel i dag etter å ha sonet to tredeler av straffen på 13 års fengsel for narkotikasmugling og grov korrupsjon.

Gjermund Cappelen ble tirsdag løslatt fra fengsel.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Det skriver Gjermund Cappelens advokat Kaja de Vibe Malling i en epost til NTB.

«Han har i tiden fremover behov for ro, for sin egen del og ikke minst for familien», skriver advokaten.

Hun skriver videre at Cappelen ikke ønsker å stille til noen intervjuer etter løslatelsen.

NTB har forsøkt å få ytterligere kommentarer fra Malling, men hun skriver i en sms at hun sitter opptatt i et avhør.

– Viktig at han får tid

«Hans mindreårige barn har vært utsatt for et stort press helt fra pågripelsen og fram til i dag. Spesielt av hensyn til dem ønsker ikke Cappelen noe publisitet.», skriver Malling.

«Det er viktig at han får tid til å reetablere seg i samfunnet, og det er grunn til å tro at medieomtale i forbindelse med løslatelsen bare vil vanskeliggjøre den prosessen han og familien nå skal gjennom.», skriver hun.

Nettavisen , som omtalte saken først, skriver at 56-åringen ble løslatt fra Berg fengsel i Tønsberg, som er et lavsikkerhetsfengsel.

13 års fengsel

Gjermund Cappelen ble i juni 2020 dømt i Borgarting lagmannsrett til 13 års fengsel for grov korrupsjon og innførsel av 16,7 tonn hasj, etter å først ha blitt dømt til 15 års fengsel i tingretten tre år tidligere. Han ble pågrepet i desember 2013, i forbindelse med saken der politimannen Eirik Jensen ble dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av hasj.

Cappelen prøveløslates dermed etter å ha sonet to tredeler av straffen.