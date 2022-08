Eldre ektepar ble drept på Otta – ikke i familie med siktede

Et ektepar i 80-årene ble funnet drept på Otta mandag. De hadde ifølge politiet ingen familiær relasjon med siktede, men bodde i samme nabolag.

Krimteknikere på stedet etter knivdrapet på Otta i Gudbrandsdalen mandag.

Politiadvokat Julie Dalsveen orienterte tirsdag pressen utenfor politihuset i Hamar etter knivdrapet mandag på Otta i Gudbrandsdalen.

De drepte er et ektepar født henholdsvis i 1934 og 1939, skriver politiet i en pressemelding tirsdag. Siktede er født i 1977.

– Så langt politiet er kjent med er det ingen familiær relasjon mellom de drepte og siktede. Politiet er ikke kjent med at det er noen relasjon mellom de drepte og siktede ut over at de bor i samme nabolag. Dette er imidlertid noe politiet vil søke å avklare gjennom etterforskningen, skriver politiet.

Flere vitneavhør

De opplyser at lokalt politi samarbeider med tilleggsressurser fra Innlandet politidistrikt og Kripos på åstedet.

– Det er gjennomført flere vitneavhør i løpet av natten. Det er per nå ikke anmodet om taktisk bistand fra Kripos. Området vil være avsperret til politiet er ferdige med sitt arbeid, skriver politiet.

De opplyser at enkelte beboere i området har ikke kunnet returnere til sine bopeler på grunn av åstedsarbeidet som pågår. Enkelte har også ønsket å forbli på hotell inntil videre.

– Det antas at sperringene vil bli opphevet i løpet av kvelden, skriver politiet.

Ikke avhørt

Siktede er tirsdag ettermiddag ennå ikke avhørt. Politiet opplyser at de arbeider med å få avklart et tidspunkt for avhør av siktede med helsevesenet.

– Siktede er fortsatt overført helsevesenet og ivaretas der, men vi antar at vi vil kunne avhøre siktede i morgen, onsdag 3. august, skriver Innlandet politidistrikt.

Siktede ble i Østre Innlandet tingrett tirsdag varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud, samt full isolasjon i to uker.